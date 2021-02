Máximo accionista de Águilas Doradas podrá escuchar grabaciones del VAR, del partido con Cali

En Rionegro Águilas Doradas sigue el malestar por el gol que les anularon en el tramo final del partido frente al Cali, por parte del árbitro Keiner Jiménez, en la sexta fecha de la liga del fútbol colombiano.

En extensa charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el máximo accionista del club antioqueño, José Fernando Salazar , se refirió al tema y a la posibilidad que tendrá de escuchar los audios del VAR.

Además, se refirió a los señalamientos que hizo Iván Rivas, por supuesto racismo, algo de lo que se defendió y de paso contó que denunció al futbolista del Pasto, por injuria o calumnia, pero no quiso especificar cuál de estos dos tipificaciones.

*Opinión de la jugada anulada en Águilas Doradas vs Cali

“Era muy fácil leer la jugada del partido, era de simple sentido común, y basado en eso hay un tema grave con la aplicación del VAR, es una herramienta que este servidor la pidió y la conseguimos, pero infortunadamente hasta el día de hoy para Águilas Doradas ha perjudicado, es ir en detrimento de Águilas desde el semestre anterior”.

*Autorización para escuchar audios del VAR

"Tuve la comunicación esta mañana con el presidente de la FCF, el doctor Ramón Jesurún que iré el miércoles a Bogotá al tema de la Comisión Arbitral, escucharé los audios, pero al parecer es una desatención del central que hizo caso omiso a lo que le dijeron sus compañeros y en medio de su ignorancia, no de mala fe, perjudica un proyecto como el de Águilas Doradas. Yo quiero conocer los audios para contar lo que pasó”.

*Pide que al árbitro Keiner Jiménez lo capaciten

“Nosotros no nos empeñamos en hacerle el daño a nadie, pero en pro de arreglar nuestra industria y si un juez no está preparado y no conoce el reglamento, si este árbitro no está capacitado deberá prepararse mejor, no sé si una semana o un mes (de sanción para Jiménez), pero esa decisión la tomará la comisión arbitral”.

*Lo que ha averiguado de lo que dicen en los audios del VAR

“A mí me dicen que desde los audios del VAR, me informan, que le dicen que la jugada es válida, que valide el gol, qué hay detrás de todo esto, ya uno entra en duda, no puede comprometer un trabajo, una inversión del VAR, con recursos que hoy ni contamos con ellos y lo aplican mal, cada fecha es lo mismo. En el minuto 70, ese gol hubiera marcado un momento circunstancial del partido”.

*Supuestas palabras de racismo contra Iván Rivas

“Absolutamente nada. El informe oficial reza que esto nunca sucedió, nosotros estamos manejando esto desde el tema legal. Es algo que ya está en la competencia legal del país, pero para verdades el tiempo. El señor en cuestión salió de Águilas Doradas tras agredir al técnico del equipo, incluso sus mismos compañeros ventilaron lo que sucedió, creo que la reacción es por la ira de salir de un equipo como Águilas, porque es que uno vivir en Llanogrande y ya no estar, eso a cualquiera le duele, es todo lo que tengo que decir”.

*Denuncia contra Iván Rivas

“Ese tema está en los tribunales por recomendación de nuestro presidente y asesores, denuncié al jugador por uno de esos dos delitos (injuria o calumnia), se le brindó la posibilidad acá de tener un salario altísimo y el jugador salió con un malestar, luego de agredir a su técnico”.