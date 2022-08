Mayer Candelo: "Desafortunadamente, los errores individuales hacen que el equipo no se vea bien"

Deportivo Cali aún no logra ganar en la Liga II-2022. Este jueves, igualó como local 2-2 frente a Jaguares en partido pendiente de la jornada número uno. Luego del compromiso en el estadio de Palmaseca, Mayer Candelo, entrenador de los 'azucareros', dio sus impresiones de lo fue el partido contra los 'felinos'.

"La idea es esa, que tengan buenas ganas, deseos y eso no se lo podemos recriminar a estos jugadores, es lo que más han puesto, pero nos siguen matando los errores individuales, que son los que hacen que el equipo no se vea bien, que pueda redondear el partido, goles se están marcando, pero también nos hace muchos goles. Por errores individuales nos está costando que el equipo tenga un tranquilidad dentro del juego", dijo de entrada el timonel del cuadro vallecaucano.

Publicidad

Candelo siguió con su análisis del compromiso y agregó que "somos fuertes con la pelota, no corriendo detrás de ella, trabajamos en base al rival, desafortunadamente, los errores individuales hace que el equipo no sea vea bien y el colectivo se vea diferente a lo que se ha trabajado".

Los errores que le cuestan los partidos al Cali

"No es un excusa, pero no es una realidad. Cada partido tengo que poner uno diferente (zaguero) y adaptar un equipo para cada partido. Es difícil, uno trabaja con tener sus 32 jugadores y tener equilibrio, estabilidad en un once para que así una idea de juego se pueda ver, tener sus frutos. Pero desafortunadamente no he podio tener un equipo completo donde pueda decir que pueda darle cinco partidos. Cada día me toca ir cambiando, siempre hay cambios en la defensa que ha hecho que no tengamos un equilibrio, tranquilidad, tener un equipo bien alineado a lo que queremos".

"Son situaciones de que queremos sostener un resultado, que no nos hagan goles, pero individualmente siempre fallamos en algo, cometemos el error más mínimo y el rival te lo hace ver con goles, porque estamos en una liga bastante bonita para nosotros que todo lo qua hacemos mal se vuelven goles y no hemos podido salir de ese momento".

Publicidad

Cómo buscar el equilibrio en el equipo

"Hemos intentado darle por todos lados un equilibrio al equipo, no hemos podido tener una regularidad en un once, darle continuidad para poder tener esa línea que queremos, de ser un equipo más agresivo, mejor en la cancha. Desafortunadamente, lesiones, expulsiones, nos dejan cada vez más por fuera de lo que queremos".

¿Qué mejorar para el equipo no le han tanto goles, mantener el arco en cero?

Publicidad

"Ese es el sueño que tenemos, de corregir todos los días, de tener un equipo en cero, que no nos marquen más goles porque nos han hecho 19 goles, eso es un cosa grandiosa para los rivales, pero para nosotros es difícil. Esperemos que con la ayuda de Dios el próximo lunes tengamos nuestros 32 jugadores al nivel que necesitamos para competir con mas tranquilidad, de ganarnos un cupo a los ocho, que es lo que más deseamos. Esperamos que vengan con el nivel y la altura de lo que es Deportivo Cali y podamos revertir el momento que no es bonito, entendemos a los hinchas que vienen al estadio a incomodarse porque el equipo no gana, pero es una realidad que todos lo conocen, el equipo no ha podido tener una continuidad de un once y eso hace que el trabajo no se vea", concluyó.