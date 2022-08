Mayer Candelo, DT del Cali: "No puedo decir que perdí por 'Teo' Gutiérrez o que gané por 'Teo'"

Deportivo Cali nada que despega en la Liga colombiana y en esta oportunidad cayó 0-3 con Envigado en el estadio de Palmaseca. Mayer Candelo, timonel del 'azucarero', habló en rueda de prensa y dio sus impresiones del trabajo de su equipo.

"Una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento, seguimos fallando individualmente, colectivamente, no hay excusas, esto es de trabajo de todos los días, si hay algún responsable ese soy yo, no mis jugadores, por eso vine solo, soy el que los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje; los libro a ellos del momento que estamos viviendo. Seguiremos trabajando para buscar lo mejor de ello y poder conseguir los resultados", dijo de entrada Candelo.

Cuando fue consultado por la prensa del por qué no convocó a Teófilo Gutiérrez para este compromiso, el timonel del cuadro vallecaucano aseguró lo siguiente. "Yo tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron en cancha, no de los que no estuvieron, no puedo decir que perdí por 'Teo' y gané por 'Teo'. Él no estuvo, así que no puede meterle en una nómina donde no está para hablar un tema que no es de él. Tengo de hablar de los que estuvieron, el tema del desorden es culpa mía, porque si ese equipo se ve así es porque no han entendido el mensaje o no los entreno bien, o no sé qué pueda pasar. La idea es que todos los días le damos ideas, desafortunadamente para mí se ve otra cosa en la cancha, pero que soy responsable", prosiguió.

¿Qué más dijo Mayer Candelo?

"Tenemos que ser autocríticos, puede decir que seguiremos siendo valientes, nos esforzaremos, buscaremos la manera de crecer para el equipo sea mejor compitiendo contra el rival que nos toque. Vamos a ir a competir a Bogotá previo a lo que estamos haciendo hoy en día", continuó.

"Quisiéramos tener las razones del porqué en el campo no tenemos la actitud o el hambre de gloria, en la semana lo hacen muy bien, pero llega el partido y nos pasa otra cosa, pero hay que reconocer la labor del rival, le regalamos los primeros 30 del primer tiempo, en el segundo tiempo tuvimos opciones de gol, pero desafortunadamente no se nos dio, nos toca dar la cara y seguir trabajando para lo que viene", agregó el otrora volante de marca.

"Los hinchas tienen las armas para cuestionarlos porque los resultados no se han dado, como hincha que soy estoy intentando revertir esta situación, porque amo esta institución, pero es de paciencia y trabajo para que se vean los resultados", continuó Mayer Candelo.

"Nos encontramos el camino correcto para que esto mejore, pero que tenemos la fe y tranquilidad de que esto va a mejorar. Soy el entrenador, no hay excusas, hay que mejorar para que ellos entiendan el mensaje y con más tranquilidad en la cancha para llevar a Cali donde se merece, para que el equipo sea mucho mejor y nos dé la alegría que buscamos", concluyó el timonel.