"Mayer Candelo era un extraterrestre para jugar, ojalá como técnico le vaya muy bien"

Wason Rentería habló este jueves con GolCaracol.com en una amplia entrevista con nuestro editor Oscar Ostos y un apartado se lo dedicó a su paso por Millonarios, con el que salió campeón en 2012.

Hernán Torres

Publicidad

"Todo pasa por algo. En su momento el profesor Torres me decía que me había seguido la carrera, que sabía cómo me había ido en la mayoría de los equipos. Eso fue bueno, de entrada. Y mira que yo también veía al Tolima y me gustaba la forma de jugar del equipo, cuando Hernán era su técnico y peleaban finales, estaban en los ocho. Al final, nos juntamos con él para salir campeones en Millonarios".

"Juan Carlos Osorio es un técnico sensacional, muy estudiado, tiene conocimiento"

Mayer Candelo

"Desde que yo llegué a Millonarios me hice muy cercano a Mayer y gracias a él que me ponía a cobrar y a Otálvaro (Hárrison) hice una buena cantidad de goles. Mayer la verdad es que era un extraterrestre para jugar, los que jugamos con él y los que lo siguieron saben de lo que hizo y de su calidad. Y ojalá lo que hizo en el fútbol como jugador, ahora lo pueda cumplir también como técnico".

Publicidad

Su llegada

"Yo llegué con el panameño Román Torres y desde el primer día sentí la presión de la hinchada de Millonarios. Uno sabía que la hinchada era jodida, pero eso me hacía sentir chévere. Uno de los hinchas me dijo: "no vaya venir a caminarme la cancha, porque lo prendemos. Yo me cogí la cabeza y me dije: ¡a donde me metí, pana!. Nunca me había pasado algo así, pero menos mal todo salió bien y salimos campeón".

Publicidad

La hinchada azul

"Yo tuve un momento malo en Millonarios, pero fue una racha, como todo jugador. Nosotros los delanteros vivimos del gol y se pasó un mal momento. Veníamos de salir campeones, pero no sentí ese respaldo de un gran sector de la hinchada. En esos tiempos, mi hijo había nacido prematuro, nos estaban extorsionando en Chocó, se me reunieron muchas cosas. En ese momento me sentí triste, por lo que había entregado al club".