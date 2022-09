Mayer Candelo: "Hemos tenido inconvenientes en todo, somos el equipo que más rojas tiene, más goles"

Deportivo Cali nada que gana en el actual campeonato del fútbol colombiano. El conjunto 'azucarero' perdió este domingo el clásico vallecaucano 1-0 frente al América, en el Pascual Guerrero, y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con solo cuatro unidades.

Tras el partido, el entrenador del cuadro 'verdiblanco', Mayer Candelo, habló del trabajo de su plantilla.

"El análisis es negativo porque llevamos nueve fechas en lo mismo, este domingo era un clásico, que era un orgullo para nuestros hinchas y para nosotros, la satisfacción de quererlo ganar y desafortunadamente a los primeros 25 minutos siempre tenemos un jugador menos por expulsiones. Qué pudimos hacer, ordenarnos tácticamente defendernos, nos daba para más, nos llevó a cerrarnos, pero por momentos controlamos al América, a pesar de que tenían un hombre más, el equipo se comportó bien", dijo el estratega del Cali.

Y sobre el mismo punto continuó: "Nos ganan de cabeza y fue el gol, no sé que otra opción tuvieron más, con eso les alcanzó para ganarnos. No podemos hablar mucho porque siempre hablamos y no conseguimos lo que queremos, que son los triunfos y cada día se va haciendo más difícil esto".

Sobre por qué el Cali nunca encontró su juego dentro del campo de juego, incluso en varios tramos, jugó a defenderse, Mayer Candelo sostuvo lo siguiente:

"En ningún momento trabajamos para defendernos, sino para controlarle a Sierra o a Portilla, que le dan el juego al América, queríamos empezar a jugar, pero por la intensidad y dinámica de ellos en ese momento no nos dejó tener la pelota, jugar, intentar triangular, después llegó la expulsión y se nos hizo más difícil todo y nos tocó ser más inteligentes. No venir a hacer lo que queríamos sino a ordenarnos mejor, dos líneas de cuatro. Al final se pierde el partido y se ve como sino se hubiera hecho el trabajo que queríamos", precisó el DT.

Otras declaraciones de Mayer Candelo

"Tengo el orgullo herido porque soy hincha del Cali, lo que más queremos es ganar un clásico, un clásico que por muy bueno que es nuestro rival, no nos hizo tanto daño y que por una jugada, desatención, perdimos un partido, no puedo estar contento, pero nunca me he rendido, de que esto ya se acabó, seguimos siendo valientes, el camino es todos los días para buscar la contra de lo que estamos viviendo y poder de que el Cali crezca, esté en los lugares que se merece, no como estamos viviendo".

El mensaje para el hincha

"De las nueve fechas que llevamos, que no hemos ganado. Sabemos que los hinchas no están cómodos ni felices, es una realidad y no podemos ocultarla, pedir disculpas por el momento, pero de parte de mis jugadores y mía es que trabajamos con honestidad, respeto, lealtad porque amamos la camiseta y queremos voltear la situación y poder dar la alegría que ellos merecen".

Por qué siempre terminan con un jugador menos

"Hemos tenido inconvenientes en todo, somos el equipo que más amarillas tiene, más roja, más goles. Todos los días se trabaja y se habla, pero no podemos hacer más, no puede quitarle los pies a mis jugadores para que no choquen, ellos van con lealtad no con ganas de lastimar a ninguno. Solo queremos corregir y mejorar para poder darle una cara diferente a esto, tenemos la fe de que va a cambiar esto".