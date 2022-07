Mayer Candelo: “La expulsión de Teófilo Gutiérrez no te deja hacer algo más y te daña todo”

Deportivo Cali tuvo una noche en la que se vio superado por el Deportes Tolima, luego de la expulsión de Teófilo Gutiérrez, al minuto 40. Mayer Candelo, técnico del elenco vallecaucano analizó lo que fue el partido de este jueves.

“Es un balance negativo porque se pierde, vinimos a otra cosa y desafortunadamente la expulsión no nos deja hacer algo más. Pero también hay un penal, se maneja para unas sí y para otras no, hubiéramos podido hacer un gol. Un día negativo para nosotros, pero nos levantaremos y seguiremos trabajando para que el equipo mejore y llegue lo que queremos”, afirmó de entrada.

Publicidad

Además, Candelo mencionó que espera consolidar su idea de juego en este Deportivo Cali, algo que se asemeje a lo que él fue como futbolista, con mucha calidad.

“Es nuestra idea, no solo porque yo jugué bien, sino porque es lo que siento, tengo buenos jugadores, más que la presión de Tolima, es la imprecisión de mis jugadores el día de hoy”, agregó.

El técnico del equipo vallecaucano dejó claro que sus jugadores lo entregaron todo, pero que la tarjeta roja que vio Teófilo Gutiérrez cambió todo.

Publicidad

“Hay que mejorar mucho, la idea que tenemos es de tener la pelota, de jugar bien, de proponer, no fuimos claros con la pelota, no hicimos dos pases seguidos. Llevo cuatro días, pero esto es de trabajo a diario. Una expulsión te daña todo porque estábamos jugando contra un gran rival, con uno menos mis jugadores se esforzaron pero no alcanzó”, aseveró.

Para terminar, Mayer Candelo le envió un mensaje a los hinchas del Deportivo Cali, para que crean en este proyecto liderado por él.

Publicidad

“Esto es de paciencia, esto no es fácil, esto es un camino largo y culebrero. La idea la vamos a plasmar, que confíen y que crean, es lo único que les puedo decir, que apoyen que al final nos abrazaremos todos”, concluyó el estratega.