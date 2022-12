Mayer Candelo, la polémica con la camiseta, sus títulos con Millonarios y la rivalidad con Nacional

El exjugador vallecaucano y ahora entrenador fue campeón con el conjunto azul de la Copa Colombia, en 2011, y de la liga colombiana, en 2012.

Mayer Candelo estuvo este martes como invitado en el Instagram live de Millonarios y recordó su historia de amores y odios con la afición del conjunto ‘embajador’ en sus dos etapas en el club.

“Me acuerdo que en un partido de local un desadaptado me escupió la cara y me dijo ‘provinciano ladrón’, yo me devolví y le pegué a la malla. Después dijeron que tiré la camiseta y eso no fue verdad, no hubo ni siquiera un video. Al día siguiente me echaron. Fue triste cuando me sacaron, pero me fui con la idea de regresar”, aseguró Candelo.

“Volví en 2011, después de 9 años, y fue difícil porque había hinchas que no me querían y me insultaban. Pero mi idea era demostrarles que era más fuerte que ellos, que no les debía nada y que siempre fui honesto para trabajar”, agregó.

Cabe recordar que Candelo García fue campeón con Millonarios de la Copa Colombia, en 2011, y de la liga, en 2012, siendo su capitán y una de las principales figuras.

“Soy hincha del Deportivo Cali, pero amo a Millonarios. Me quedan recuerdos bonitos y un sentimiento que tengo en mi corazón y que espero llevarlo toda mi vida”, manifestó.

Por último, el exentrenador de Cortuluá se refirió a la rivalidad histórica entre Millonarios y Nacional, que pudo vivir en los años que estuvo vestido de azul.

“El clásico verdadero de Millonarios es con Nacional, lo digo con todo el respeto por la gente de Santa Fe, pero es que esos partido son diferentes”, finalizó.