Mayer Candelo: "Me extraña que para algunas jugadas hay VAR y para otras no"

Deportivo Cali sacó este jueves un empate como local 2-2 frente al Medellín. Los 'azucareros mostraron buen juego en el segundo tiempo y al final logaron sumar un punto como locales, en esta tercera jornada de la Liga II-2022. Al final hubo polémica por el penalti que le dio la igualdad la 'poderoso'.

"Llevamos diez días de trabajo inculcando en que vamos a ponerle amor propio, combatividad, sentido de pertenencia y eso fue lo que tuvo el equipo, eso lo tenemos que aplaudir porque lo hizo desde que buscamos en los días que llevamos, que no se rinda nunca, que a pesar de la dificultad saque ese ego, orgullo. Felicito a mis jugadores porque pudieron voltear un partido a un equipo extraordinario como es el Medellín, que está bien trabajado, con un técnico nuevo que llegó a darle la chispa de juego, enfrentamos a un GRAN rival y demostramos que con corazón y amor también se puede", sostuvo de entrada Mayer Candelo, entrenador del 'azucarero' en rueda de prensa.

En ese mismo orden de ideas, Candelo reconoció que en el primer tiempo no salió el trabajo como querían, pero para el segundo ajustaron y lograron darle vuelta al resultado.

"Ya que no se pudo jugar a lo que queríamos, con velocidad lo pudimos hacer, esos jugadores rápidos nos dieron la chispa para que el segundo tiempo pudiéramos voltear el partido, pero desafortunadamente al final nos empatan, pero nos vamos felices con el esfuerzo de ellos", prosiguió.

También destacó las virtudes del Medellín, equipo que en tramos de la primera parte tomó la posesión del balón y causó estragos a la defensa caleña.

"La idea era proponer juego y quitarle la pelota al Medellín, desafortunadamente no no hallábamos en la cancha, no tuvieron esa noche bonita mis jugadores en cuanto al juego y nos tocó cambiar en el segundo tiempo; hay que reconocer la calidad de jugadores del Medellín y el trabajo que tienen. Lo que no se pudo hacer en el primero, lo hicimos en el segundo tiempo con velocidad, nos dio la luz encontrar los goles, que al final se convierte en un 2-2 que nos deja un poco golpeado, pero que nos anima a seguir creciendo y motivados", prosiguió.

¿Qué dijo del arbitraje de Nicolás Gallo y de la acción polémica del penalti a favor del Medellín?

En los últimos minutos, el juez Nicolás Gallo concedió un penalti a favor del Medellín por una falta dudosa de Agustín Vuletich sobre Felipe Pardo. Christian Marrugo convirtió la falta en gol.

"Yo no estoy aquí para hablar de los árbitros, que ellos mismos se revisen soy respetuoso, pero hay que mejorar mucho, que él mire el partido y que salga opinar. Me extraña que para algunas jugadas hay VAR y para otras no, esperemos que se mejore eso para que el fútbol colombiano mejore, que sea más fluido de lo cortado que es el juego, porque se corta y a veces no se reponen los minutos. Si están cometiendo errores o no es respetable, se equivocan como seres humanos que son", dijo.

De otro lado, Mayer Candelo habló sobre la idea de juego que quiere implementar a su equipo y confía en que los resultados llegarán pronto.

"A esa idea de juego hay que sumarle resultados, y sin resultados las cosas siguen igual. Queremos estar entre los ocho y para eso hay que sumar, hay que seguir trabajando, que la idea poco a poco va a darse, hay que tener fe en los jugadores".