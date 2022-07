Mayer Candelo: "Queremos demostrar y ayudar al Cali, porque le tenemos el amor más grande"

En una rueda de prensa que fue encabezada por Marco Caicedo, presidente del club; este martes se realizó la presentación oficial de Mayer Candelo como nuevo entrenador del Deportivo Cali, de cara a los compromisos que vienen en la Liga II 2022 del fútbol profesional colombiano. El otrora volante de creación sucede de esa manera al venezolano Rafael Dudamel, quien dejó su cargo hace una semana.

Junto a Candelo, también estuvieron sus colaboradores en esa nueva tarea que le encomendaron en el equipo verde del Valle del Cauca: Jorge Amado 'el Cenizo' Nunes, Héctor 'el Vagón' Hurtado y Darío 'Chusco' Sierra, más el preparador físico Alexander Quiñones.

"Queremos demostrar y ayudar a nuestra institución porque le tenemos el amor más grande del mundo lo queremos ayudar, no queremos que esto no quede en palabras si no con hechos. La idea es que el equipo vuelva a tener una identidad de lo que ha sido nuestra historia. Queremos que el Deportivo Cali vuelva a jugar un fútbol bonito, que le dé alegría y que gane", dijo el entrenador de los 'azucareros'.

En el contacto con los periodistas, Candelo también complementó y dijo que "vengo solo con amor y pasión, también con trabajo. Estamos capacitados para esta oportunidad, no vengo solo como ídolo o como jugador de fútbol que fui. Nos hemos preparado para aprovechar la oportunidad que nos dieron".

El entrenador vallecaucano agregó lo que le gusta en sus equipos y se mostró fiel a su filosofía. "Soy un técnico muy ofensivo, me gusta mucho atacar; pero a la par hay que decir que vamos a cuidarnos en todas las líneas. La idea se basa en el orden, en la posesión de pelota, en jugar bien al fútbol y conseguir los goles que nos van a llevar a ganar partidos".

¿Quién es Mayer Candelo?

Mayer Candelo realizó una extensa carrera en el fútbol profesional de Colombia y en el exterior. Así sus equipos fueron Cali, América, Millonarios, Cortuluá, Tolima y Huila, entre otros. En el exterior jugó en Vélez, de Argentina; en la U de Chile; Universitario de Deportes, Juan Aurich y César Vallejo.

Ya como entrenador, solamente ha tenido una experiencia en Cortuluá, cuando el club vallecaucano se encontraba en el la Primera B del balompié de nuestro país.