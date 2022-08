Mayer Candelo: "Sabemos que esto es de resultados, pero hemos trabajado con honestidad y respeto"

Deportivo Cali igualó este lunes con Unión Magdalena por marcador 2-2 en el estadio de Palmaseca, en duelo que cerró la novena jornada de la liga del fútbol colombiano. Luego del compromiso en el escenario de Palmira, Mayer Candelo, entrenador del 'azucarero', dio sus impresiones del trabajo de sus dirigidos.

"Estoy muy feliz por la valentía, el esfuerzo, el orgullo propio que tuvo mi equipo, los jugadores se entregaron, no hay nada que recriminar ni lamentarnos, es algo que todos los días les digo, aquí no nos lamentamos, lo que no hacemos en una cancha ya en un micrófono o en un camerino no lo podemos hacer, solo merecen aplausos porque muestran valentía de que esto mejore", dijo de entrada el timonel del conjunto verde caleño.

Y sobre lo mismo agregó: "Sé que esto se puede escuchar en discurso para el hincha, pero es una realidad, yo vivo el diario con ellos, sé el esfuerzo y lo que quieren cambiar, mejorar y en algún momento Dios nos va conceder esos tres puntos que tanto deseamos y nos van a hacer ver mejores de lo que estamos".

Sobre qué le está pasando al Cali, que en los minutos finales le están empatando y no logra sumar su primera victoria, Mater Candelo fue certero al decir lo siguiente: "eso pasa en el primer segundo o en los últimos, la falla nos ha pasado en todos los minutos, no en este partido sino en todos los que hemos jugado, pero tengo que rescatar que con 10 jugadores los muchachos se esforzaron, no es fácil jugar contra un equipo como lo es Unión Magdalena, por nombre de pronto no lo valoramos, pero por juego, temperamento, intensidad, está mostrando su categoría, no fue fácil jugar con ellos. Mi equipo mostró valentía con uno menos y se enfrentó a la par de ellos, pudimos irnos ganando, pero al final nos empata. Queda la tranquilidad que este es el camino que ellos quieren y que solo tenemos aplausos para ellos".

Sobre la expulsión de Teófilo Gutiérrez

"Yo aquí no hablo con 'Teo' sino con todos, este es un equipo donde tengo que tener comunicación con todos para buscarle una solución a esto, no es un sólo jugador. Todos nos equivocamos o todos acertamos", dijo el timonel verdiblanco.

El balance del partido

"El equipo tiene de todo, necesitamos ganar un partido para que la confianza sea más grande, tengo que darle aplauso por el esfuerzo, rebeldía de querer cambiar esto. Hoy no se rindieron nunca a pesar de que a su compañero 'Teo' lo expulsaron y en muy largo tiempo los dejó con 10, pero que mostraron que podían defender ese jugador menos y lo hicieron a un nivel muy alto".

Lo que quiere para su equipo

"Este equipo tiene que tener ganas, hambre de gloria, combatir cada partido, pero que sí tenemos que mejorar en el juego. Tiene que mejorar con la pelota, someter al rival con el juego y de a poco vamos a ir consiguiendo eso".

Palabras para el buen momento de Ángelo Rodríguez

"Es normal, es un muchacho que siempre se esfuerza, trabaja bien, si algo tiene es amor propio. Él es uno de los que está reflejando el trabajo que hacemos con nuestros atacantes, nos da felicidad con él porque lo han insultado, lo han tratado mal, él ha sido valiente ante la adversidad y se ha levantado de todo eso. Hay que seguir teniendo fe y que nos va a seguir dando alegrías".

Sobre su proceso y si 'aguantarán' su estadía...

"No sabemos, sabemos que esto es de resultados, pero cuando se es honesto y respetuoso con lo que hace, los directivos han visto esto, los hinchas son emocionales y viven de resultados. Esperemos que con la ayuda de Dios esto mejore, pero lo que sí puedo decir es que hemos trabajado con honestidad y respeto y más que amo a esta institución y también quiero hacer una historia en este club como entrenador, espero que el tiempo me alcance para cumplir los sueños con esta institución que amo".