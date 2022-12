Mayer Candelo: “salió una opción con Atlético Huila y creo que se va a dar”

El volante, a sus 41 años, está aún sin equipo, pero reveló que el conjunto ‘opita’ está interesado en sus servicios. Además, aseguró que está cerca de graduarse como técnico de fútbol.

“Salió una opción con Atlético Huila y creo que se va a dar. Me siento un bendecido porque a mis 41 años todavía quieren contar conmigo. Hablé con ellos y me dijeron que necesitan como un técnico en la cancha, que ordene y ayude a los muchachos”, fueron las palabras de Mayer Candelo en el programa ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’.

Publicidad

Resaltó que “me he sentido muy feliz de recibir llamadas de jugadores diciéndome que no me retire que aún hay mucho por dar y enseñar. Ojalá uno nunca tuviera que dejar el fútbol, porque es lo mejor que Dios pudo hacer”.

Vea también: Nacional y Millonarios, con rebajas de sanciones de la Comisión Disciplinaria de Dimayor

El vallecaucano confesó que “el 'Pecoso' Castro ha sido mi mejor entrenador porque me dio la oportunidad de debutar”.

Además, informó que está próximo a obtener su cartón que lo certifique como técnico: “en marzo debo viajar a Argentina para presentar el último examen de entrenador de fútbol”.

Publicidad

Por último, Candelo consideró que “el fútbol ha desmejorado y cambiado mucho. El arbitraje debería dejar jugar más".