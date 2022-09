Mayer Candelo: "Si estuviera en otro equipo, de pronto me voy, pero estoy en el equipo que amo"

Deportivo Cali volvió a ceder puntos en condición de local esta vez frente al Bucaramanga, club con el igualó 1-1. Los de Mayer Candelo siguen el fondo de la tabla con solo cinco unidades.

Tras el partido en el estadio de Palmaseca, el timonel del conjunto 'azucarero' compareció en rueda de prensa y lo primero que le consultaron fue sobre su continuidad en el equipo.

"A mí nunca me han condicionado nada, estoy aquí tranquilo, porque de parte de los directivos he tenido el apoyo, a pesar de que aquí se han manejado cosas diferentes, que muchos no quieren aceptar que yo sea, es diferente que esté condicionado de estar en el equipo. Guste o no hasta soy el técnico del Cali todavía, nadie me ha hablado de que estoy condicionado o que me tengo que ir", aseguró de entrada Mayer Candelo.

El Cali de Candelo siempre ha actitud buena actitud dentro del campo, pero el déficit en cuanto a lo futbolístico se mantiene. Sobre esto aseguró lo siguiente:

"La inseguridad nos ha ganado más que el talento que tienen ellos, es entendible que me quieran cobrar un muerte ajeno por solo lo que han hecho, le pagan a la gente para que me crucifiquen. Pero la realidad no es que son ocho meses y llevo dos, el equipo viene psicológicamente golpeado, por mucho que se trabaja y se hace, que hay personas que ayudan en el entrenamiento mental se les hace difíciles porque son seres humanos. Vivir esta presión no es fácil y más en el Cali que son difíciles, pero hay que darle el pecho a la situación, yo no me voy a rendir nunca, los que quieren que me vayan no me voy a ir, pueden seguir pagando, podrán hacer locuras pero aquí estaré, amo esto y quiero ayudar a la causa".

Y agregó: "Al final nos abrazaremos y venceremos a los que están haciendo daño, nosotros vinimos a ayudar a cambiar esto y a cortar cosas que se vivieron que hoy se está pagando no Mayer sino la institución porque piensan en el ego personal, no institucional, venimos a ayudar a a la institución, creen que me hacen daño a mí y nadie me está haciendo daño, se la hacen a una institución que dicen amarla o no la respetan, hoy el hincha se va molestos cada fecha, pero que tampoco conocen las verdaderas que sí existen aquí y no dejan que esto crezca".

Más declaraciones

El tema de los cambios

"La idea de los cambios era hacerle daño al Bucaramanga, por momentos hacemos juego bonito, y en otros se nos nubla, que el juego se pierda. Bucaramanga tiene buenos jugadores e inteligentes y por momentos nos hizo ver muy feos. No he hecho rotaciones porque quiera sino que es la necesidad del equipo, tengo que inventar cambiar cosas para ver si llega el momento de la mejoría, el crecimiento. Estamos buscando cambios para que hacer que el equipo pueda ganar y tener mejor presentaciones".

Por qué el equipo no puede mantener los resultados

"Hay una realidad, cada partido cambiamos jugadores, desafortunadamente hay lesiones y expulsiones que nos hacen cambiar lo que trabajamos, también hay que darle virtud al rival. La presión así sea mentira cuesta porque sentís un hincha que no viene a apoyar sino a insultar a los jugadores y que se ha hecho difícil salir de esa bola negativa que no nos ha llevado a conseguir lo que deseamos y que desafortunadamente no hemos podido salir de ese momento difícil".

Cuáles son los verdades a las qué se refiere

"Que dieran la claridad ellos, que son los hacen daño a la institución, esperemos que sean valientes así como hacen locuras, porque están pensando en el entrenador y no en la institución, que es más valiosa que una persona y que deseamos que en de hacer más daño, ayuden para que la causa salga de lo que estamos viviendo, porque si decimos amar al Cali no podemos comportar tan bajo como lo han venido haciendo".

"Esta institución nos ha dado la oportunidad a todos y que la queremos destruir entre todos es triste, en su momento diremos todo, hablaremos, no los estoy culpando, el problema del Cali no es hoy, son ocho meses que no ganamos partidos, que como entrenador del Cali me cae todo el peso a mí y los asumo que por eso me contrataron, no me voy a rendir. Si estuviera en otro equipo, de pronto diría me voy, pero estoy en el equipo que amo y en el que quiero aportar, la gente que está en contra no me a ser echarme un lado, me da más fortaleza para seguir ayudando al equipo y llevarlo donde quiere estar".