Mayer Candelo tras victoria del Cali: "Era un sueño mío, porque soy hincha, lo deseé tanto"

Por fin Deportivo Cali logró ganar en la liga del fútbol colombiano en el segundo semestre. El conjunto 'azucarero' se impuso 2-0 al Deportivo Pasto en duelo pendiente de la séptima jornada, Carlos Lucumí y Teófilo Gutiérrez fueron los autores de los goles. Tras sumar sus tres primeros puntos en la Liga II-2022, Mayer Candelo , entrenador del 'verdiblanco', dio sus impresiones del trabajo de los suyos en el estadio de Palmaseca frente al cuadro 'volcánico'.

"Fue la motivación, la alegría que tuvieron, eso hizo que se liberaran de la presión que traemos, porque eran ocho meses sin ganar, sin competir cómo ser el Cali, afortunadamente con el trabajo que se ha hecho se vio reflejado de que el equipo tenga posesión de pelota, movilidad, que haga daño en el arco contrario y que no nos hagan. Pudimos marcar dos goles, hubo seguridad, tranquilidad e hizo que el equipo se viera mucho mejor", afirmó de entrada el timonel del conjunto 'azucarero'.

En medio de la conferencia de prensa a Mayer Candelo le consultaron por Teófilo Gutiérrez, quien no había aparecido en la lista de convocados y fue titular. El barranquillero terminó marcando el segundo gol. Dejó los puntos claros.

"Aquí nunca ha habido misterios, fue un error que cometimos en la convocatoria no salió el nombre de él, pero no es por esconder nada, quién va a esconder su talento y magia, lo que le hado al Deportivo Cali o al fútbol mundial donde ha jugado. Aquí se quieren pegar de todo, que hay problemas, pero lo que vivimos adentro es bueno, es tranquilo, pero en nuestra interna la relación con todos es de respeto, solo deseábamos que el equipo tuviera un partido como el de hoy (miércoles), al menos como el del primer tiempo, eso hace que ellos tengan seguridad. Hemos tratado de que el equipo siempre juegue bien", complementó.

Otras declaraciones de Mayer Candelo

"El perder hace que no se reconozca el trabajo diario, afortunadamente funcionó este miércoles completo, los defensores y delanteros estuvieron muy bien, eso hace que haya un equilibrio, siempre hemos hecho goles, pero ya no nos hicieron, hizo que el equipo estuviera seguro y tranquilo. Nos vamos felices gracias a Dios que nos da esta oportunidad de ganar".

"No es por la victoria o perder, llegará el momento en que diré lo que siento, porque lo diga es algo real, seguro, sino no abro la boca. Pero el resultado no significada nada de lo que hemos pasado, no son tres días, sino diez fechas atrás, que el equipo no ganaba, tenía cosas buenas, pero los resultados no dejaban verlas. Hoy fue un equipo más constante, más movilidad y eso no los daba el trabajo diario, el camino se fue marcando y nos ha dado la tranquilidad de ganar nuestro primer partido, era mí sueño desde el primer día que llegué, no esperar a la fecha once para ganar, quería desde el primer día que mi equipo ganara, gustara".

"Sentimos mucha felicidad porque era un sueño mío, porque soy hincha y al Deportivo Cali lo amo y no quería llegar a la fecha once sin ganar un partido y tampoco quería irme sin ganarme uno porque como todos los días me sacan, no quería que pasara esto; deseaba esto, me lo soñaba. Estamos felices por el objetivo que logramos, pero nos da la responsabilidad de seguir fecha a fecha del objetivo de clasificar a los ocho, no hemos ganado nada, estamos empezando. Hay un equipo Cali que está tranquilo y que espera darle alegría a sus hinchas".