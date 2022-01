"Me encerraba en el cuarto; era frustrante": Kevin Velasco, de las críticas a ser campeón con Cali

"Salía con una maleta grande y yo decía que era la 'maleta de mis sueños'. Me iba a las 5:30 de la mañana, llegaba a las 6:30 al colegio, luego salía a las 2:00 de la tarde, almorzaba y empezaba a caminar para coger el bus, si alguien me hacía el favor de llevarme, entrenaba y regresaba como a las 8:00 de la noche a la casa", así empezó la historia de Kevin Velasco.

En entrevista con el programa 'Grueso Calibre', el mediocampista que recién se coronó campeón, de la Liga colombiana II-2021, con el Deportivo Cali, contó los momentos difíciles que vivió. Y es que fue uno de los jugadores más resistidos y que más críticas recibió por parte de la hinchada del 'azucarero', algo que, por fortuna para él, ya cambió en su totalidad.

"Es chévere que la gente le tenga aprecio a uno, después de tantas cosas que decían. Solo le pedía a Dios que yo cambiaría eso. Ahora, me escriben y todo. Ya pasó, me tienen en otro concepto; unos me pidieron perdón, otros dijeron que no creían en mí. Yo puse todo en manos de Dios y seguí trabajando; mi mentalidad solo se enfoca en mejorar y luchar", expresó.

Pero esos momentos previos, fueron complicados de llevar. "Llegaba a la casa y le decía a mis padres: 'todo bien, no pasa nada', pero me encerraba en el cuarto y, si bien no lloraba, me sentía frustrado porque siempre lo intentaba y buscaba las maneras, pero al hincha no le gustaba y llegaban las críticas, eso dolía bastante", añadió en su relato.

"Me siento mal cuando a mi hijo lo critican, entonces pido por él para que todo mejore y las cosas le salgan como espera, también oro por sus compañeros y hasta por los rivales, para que ninguno tenga lesiones", dijo Hercilia Bonilla, madre del futbolista, y quien "cree mucho en la oración y siempre lo hace cuando pasamos momentos duros", según contó Kevin.

Ahora, la vida le sonríe. Por eso, no tiene otro objetivo que "seguir haciendo historia en el Deportivo Cali". "Mi mente está en esta institución, en jugar, pelear e ir por varios títulos, como la Liga, la Superliga, la Copa Libertadores, quiero dejar una gran huella acá", sentenció 'la Foquita', como algunos lo apodaron en el ámbito del fútbol.

Deportivo Cali debutará este domingo 23 de enero, en la Liga colombiana I-2022, donde espera revalidar su título, frente a Jaguares de Córdoba, en condición de visitante, en el estadio Jaraguay de Montería, sobre las 6:10 de la tarde. Allí, Kevin Velasco espera decir presente, seguir aportando y creciendo en su nivel deportivo.