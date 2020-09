"Me gustaría que Pedro Sarmiento sea el técnico del Medellín, porque le da orden y le mete 'huevas'"

Independiente Medellín anunció este lunes en la mañana que el paraguayo Aldo Bobadilla dejó de ser el entrenador del equipo, debido a los malos resultados obtenidos después de la para por el coronavirus.

'El poderoso e la montaña' ha perdido tres partidos de los cuatro que ha disputado (el otro lo empató) y se quedó sin chances de pelear en la Copa Libertadores y está por fuera de los ocho en la Liga colombiana.

Además, el equipo no ha dado respuestas en la cancha para intentar revertir la mala situación, por lo que la continuidad de Bobadilla en el banquillo era prácticamente insostenible.

Así, Roberto Carlos Cortés, exjugador, campeón e ídolo del Medellín, habló este lunes con GolCaracol.com y entregó su opinión sobre el momento que vive el conjunto antioqueño.

¿Qué opinión le merece la salida de Aldo Bobadilla?

"Eso se veía venir, porque el ‘profe’ Bobadilla fue un terco, no quiso aceptar más contrataciones. No sé si la dirigencia se lo pidió, pero sé que le ofrecieron jugadores de nombre, con recorrido, que estuvieron en la institución y querían volver, y él dijo que no, que ya tenía el plantel listo. Y creo que Medellín no juega a nada, no tiene identidad, además la plantilla es muy baja y más para pelear Copa Libertadores y la liga colombiana".

Trascendió que David Montoya y Sebastián Botero podrían tomar las riendas del equipo, ¿es el momento para una persona del club?

"Si es así, creo que David Montoya y Sebastián Botero deben estar felices porque van a cumplir su sueño de dirigir el primer equipo del Medellín, pero si yo fuera Montoya o Botero, les preguntaría si me van a poner por dos o tres partidos, porque si es así, prefiero seguir preparándome y llegar con más fuerza. Si me dan un proceso de dos o tres años, con gusto se los acepto. Pero que no me cojan de títere. Porque mirá lo que pasa con Ricardo Calle, tricampeón con el DIM, miles de partidos con esa camiseta, y siempre lo cogen de títere".

¿Qué entrenador le gustaría para este momento del Medellín?

"A mí me gustaría Pedro Sarmiento y mucha gente me ha criticado por eso. Pero por qué lo digo, porque Pedro Sarmiento le va a dar orden al equipo y le mete huevas. ‘¿No me va a correr? Entonces no juega, váyase pa’ una Primera B’. Un estilo ‘Pecoso’ Castro. Que porque se mete con los once bajo lo tres palos, ¿pero cómo no se va a meter si no hay con qué? Sarmiento con buenos jugadores no se va tirar atrás".

¿Pero es un tema solo de entrenador o también de jugadores?

"Medellín tiene grandes jugadores, cuenta con un complemento de experiencia y juventud, pero no le están metiendo corazón, hermano, corazón. Es que hay que tener corazón así uno no sea hincha. Yo jugué en Junior, Millonarios y Cali y en todas partes valoran mi trabajo, porque me entregaba. Hay jugadores en el Medellín que pierden un balón y se quedan caminando y mirando y eso no puede ser".