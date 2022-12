“Me gustaría ver a mi mamá sonreír todos los días”: Harold Mosquera

En el mes de las madres, el joven jugador de Millonarios se refirió a las enseñanzas de lucha y sacrificio de Ana Patricia, su progenitora, quien es su fuente de inspiración y enfrenta con tesón sus quebrantos de salud.

Harold Santiago Mosquera es la revelación de Millonarios en la presente temporada. Sus goles, potencia y poder de desequilibrio ya son comentarios recurrentes entre los hinchas ‘embajadores’, que ven en él una figura para proyectar.

Más allá de lo sucedido futbolísticamente, el arranque de la historia de Mosquera en el primer equipo de los azules coincidió con algunos quebrantos de salud de Ana Patricia Caicedo, su señora madre.

Vea también: Madres y futbolistas, una combinación ejemplar que se vive en Orsomarso

Precisamente en el mes de febrero, frente a Tolima, Harold Santiago anotó dos goles y la dedicatoria en ese entonces estuvo cargada de sentimiento. “Mi mamá hoy estuvo en quimioterapia y fue algo difícil no haber estado con ella, por estar en concentración. Pero sabía que haciendo goles, ella iba a estar orgullosa”, afirmó.

Un par de días antes de celebrarse en nuestro país el ‘Día de las madres’, Mosquera habló con GolCaracol.com de las enseñanzas de su progenitora.

“Cuando hice los dos goles contra Tolima llegué a casa y ella me felicitó, me acuerdo tanto que me recibió con bombas, no la había visto feliz así como la vi. Ahí fue que me di cuenta de la alegría y de lo que había hecho y de lo que había pasado, eso fue lo que me hizo disfrutar mucho después de lo sucedido”, expresó de entrada Mosquera.

Publicidad

Lea también: A tres fechas de finalizar el todos contra todos, así quedó la tabla tras la fecha 17

Siempre, Ana Patricia ha querido dejar un legado y muchas enseñanzas en el jugador de Millonarios. Por eso, le repitió una y otra vez que “debía estudiar, eso fue lo que ella me inculcó desde pequeño, más por ser ella profesora. Me dijo que debía estudiar, siempre me hizo ver que la carrera de futbolista es muy corta”.

Mosquera también recordó que en noviembre de 2016, luego de un entrenamiento con la plantilla profesional – lo había ascendido el técnico de ese entonces, Rubén Israel-, llegó a su casa y su mamá lo recibió con la noticia de que sentía algo raro en un seno.

“Eso fue algo difícil, nunca pensamos que ese dolor terminara en algo de tanta magnitud, con un cáncer de mama. Ella, desde entonces, nos dice que nos cuidemos, que cualquier golpe o cualquier cosa tengamos prevención”, contó el tercer delantero con mayor número de minutos jugados en Millonarios en este 2017, solamente superado por Duvier Riascos y Ayron del Valle.

Yo siempre voy a estar aquí para ti mi guerrera❤️Te prometo que vendrán días mejores,llenos de felicidad,paz,diversión y mucho amor mami❤️ pic.twitter.com/NN3HUezGsB — Santiago Mosquera (@santiagoocaice) February 10, 2017

Como buena mamá, Ana Patricia no para en aconsejar a su muchacho, pese a que ya comenzó a recoger frutos en su carrera deportiva.

“Ella siempre me va a apoyar esté donde esté. Me dice que aproveche las oportunidades, se siente contenta de verme así, que me mantenga enfocado en lo que hago, que hay que ser juicioso y que cuidado con las mujeres. Yo, de mi parte, la oigo, sé lo que quiere y para mí sería excelente ver a mi mamá sonreír todos los días”, finalizó Harold Santiago Mosquera.