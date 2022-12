“Me preocupa porque no generamos fútbol”: Hernán Torres, técnico de América

El entrenador habló en rueda de prensa después del empate 0-0 frente a Millonarios, sobre la presión de la hinchada y las dificultades que tiene el equipo en los partidos.

Hernán Torres vive un panorama muy complicado en la Liga Águila II, el partido frente a Millonarios no fue la excepción y a pesar de ser el local, no propuso un ritmo de juego acertado ni convincente a la hora de atacar. “Hay que mejorar en la parte productiva, no tuvimos la movilidad para atacar”, mencionó el entrenador de América de Cali.

Publicidad

“La verdad no sé qué está pasando, estamos trabajando, en los entrenamientos salen las cosas, aplicamos lo que estamos haciendo y en la cancha hay dudas y eso no puede pasar”, expresó Torres con preocupación sobre los planteamientos que ofrece su equipo y que no están generando suficiente claridad futbolística.

Lea también: Millonarios empató 0-0, pero América celebró no haber perdido el partido

Por último, sobre la necesidad de sumar de a tres y la presión de la hinchada añadió que “el hincha siempre quiere que gane su equipo, estamos generando cosas en pro de un objetivo, y siempre hay dificultades”, cerró Hernán Torres, en conferencia de prensa.

América jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Águila frente al Cali este jueves 24 de agosto y el fin de semana repetirán este encuentro por Liga.

Publicidad