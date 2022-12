“Me siento orgulloso de Nacional, el camino es este”: DT Lillo tras perder el clásico

El técnico español elogió el trabajo hecho por su equipo, pese a que cayó 1-0 con Medellín. Opina que atacar tanto como lo hizo su grupo fue lo que generó las opciones para el rival.

Juan Manuel Lillo no se queda con el resultado de un partido. Gane o pierda el estratega de Nacional prefiere habla del funcionamiento antes que del marcador. En la caída con Medellín 1-0, este sábado, en la fecha 10 de la Liga Águila, no fue la excepción.

Publicidad

“Es el mejor partido que hemos hecho hasta ahora, desde los primeros minutos de juego. Fue maravilloso nuestra recuperación de balón inmediata. Se lo he dicho a los jugadores al descanso que me siento orgulloso de como hicieron las cosas. Más no se les puede pedir. Bueno, tal vez respirar un poco antes de tomar decisiones en el último tramo”, explicó Lillo.

Lea también: Once Caldas hizo el milagro: jugó bien y ganó, nada menos que 3-2 a Junior

Para el DT, el error que cometió su equipo fue atacar en gran volumen y tratar de recuperar el balón en campo rival. Eso permitió que Medellín -según él- contara con espacios para contraatacar: “Por el ímpetu de querer robar el balón donde no debíamos hemos abierto la puerta al rival y lo hemos pagado. Tenemos derecho a cometer un error, ¿no?

Y recalcó que su equipo jugó bien, pese al resultado. Inclusive lo felicitó. “No puedo más que felicitarlos por lo que han hecho los jugadores. El camino de Nacional es este”.

Publicidad