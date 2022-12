“Me sorprendió la carta de despedida de Armani”: Jorge Almirón

El entrenador de Atlético Nacional afirmó además que pidió a dos jugadores de Lanús, incluido un portero.

Jorge Almirón dejó a los suyos en Argentina y antes de salir rumbo a Medellín para iniciar trabajos con Nacional este cuatro de enero, volvió a referirse de este nuevo reto en su carrera y especialmente, sobre la inminente salida del ídolo ‘verdologa’, Franco Armani.

“Yo sabía que había un acercamiento de River y él manifestó que quería salir. Fue un tema que manejó más la directiva porque cuando yo llegué ya tenían conversaciones adelantas. Él tiene una cláusula de salida que si se hace efectiva el club no puede hacer nada. Me sorprendió la carta de despedida porque no hay nada concreto todavía”, aseguró Almirón en diálogo con el canal ‘TyC Sports’.

El entrenador aseguró además, que más de la inminente salida de Armani, ya que es el deseo del jugador, Nacional no lo dejará ir por menos de los cuatro millones de dólares que están estipulados en su cláusula de rescisión.

De igual manera, Almirón se mostró muy emocionado por el reto de dirigir al cuadro paisa, pero manifestó que “es algo totalmente diferente a lo que me imaginé”, ya que tras su frutrada llegada a Las Palmas, sonó para ir a Independiente, sin embargo, “ya había arreglado con Nacional. Aunque sería lindo volver al rojo algún día”.

“Igual ir a Colombia es un desafío grande en mi carrera. Estoy agradecido de la oportunidad que me dan de ir a un país en donde no tengo un pasado futbolístico”, sostuvo el técnico argentino.

Finalmente, se refirió a las incorporaciones que le pidió a la dirigencia del equipo antioqueño. Justamente dos de sus exdirigidos en Lanús. “Fernando Monetti (arquero) e Iván Marcone (mediocampista) son jugadores de jerarquía que al conocerlos me adelantarían un proceso enorme. Yo los pedí, pero no hay nada concreto”, puntualizó.