“Me sorprendió Teófilo Gutiérrez, a sus 36 años, siempre tuvo actitud para mejorar en lo físico”

Deportivo Cali se quedó con el título de la liga colombiana 2021-II y el tema físico del plantel fue uno de los puntos altos y que llevaron a que lograran la estrella 10 en su historia.

El elenco dirigido por Rafael Dudamel, desde lo futbolístico mostró superioridad, pero detrás de eso hay un trabajo más, que en charla con GolCaracol.com, contó Joseph Cañas, preparador físico del cuadro ‘azucarero’.

El profesional venezolano atendió desde Mérida, Venezuela a este portal y se refirió a su labor dentro de este plantel, su relación con Dudamel y hasta del jugador que más lo sorprendió, que fue Teófilo Gutiérrez. ¡Imperdible!

El trabajo en equipo trae sus recompensas. Departamento de preparación física del primer equipo deportivo cali 2021. @danielcollazos1 y Mauricio Guzman. pic.twitter.com/7i2tjo9oqU — Joseph Cañas (@josephalica) December 26, 2021

Primero, ¿quién es Joseph Cañas?

“Te cuento un poco, Joseph Cañas es una persona común y corriente: padre, esposo, hijo, de la ciudad de Mérida, Venezuela, de hecho, es donde me encuentro actualmente. Estudié aquí en la Universidad de los Andes, me gradué como licenciado en educación física, hice aquí mismo el posgrado en teoría y metodología del entrenamiento deportivo y aquí mismo comencé a trabajar 10 años en fútbol base, antes de comenzar a trabajar como preparador físico de fútbol profesional. Así que esos fueron más o menos mis inicios en lo que respecta a carrera universitaria, estudios de cuarto nivel e inicio de trabajo. Ya después, vengo de una familia netamente futbolera.

¿En qué enfatizaron su trabajo desde la preparación física en este Cali?

“Obviamente uno cada vez que llega a algún club siempre busca sacar mayor rendimiento físico al jugador, y lo más importante, desde mi punto de vista, es poder hacer un diagnóstico bastante acertado de cuáles son las características del equipo. Y aquí nos dimos cuenta que había un grupo que mezclaba muy bien lo que era la juventud y lo que era la experiencia, hombres grandes, mayores de 32-33 años. Entonces hicimos un diagnóstico, todo el cuerpo técnico, de cómo estaba el equipo estructurado. Definitivamente fue apoyarme en lo que ya el equipo venía haciendo, el trabajo que traía del cuerpo técnico anterior, de la mano del profe Berriel, que era el preparador físico. Le intente dar un poco de toque personal, pero muy pequeño para poder darle un toque personal del preparador físico para que se notará también un poco la mano. Pero definitivamente, en las primeras jornadas que dirigimos nos tocó coger la base del trabajo que traía el cuerpo técnico para poder sacar los partidos”.

¿A qué se debe el éxito de llegar a las finales con un Cali que se vio bien físicamente y con los jugadores sanos?

“Yo creo que la clave radicó principalmente en los detalles, en estar atento a todos los detalles que conlleva la recuperación y la puesta a punto del jugador para cada uno de los partidos. Tenemos la fortuna de que contamos con un excelente departamento médico, encabezado por el doctor Portela, tenemos un departamento de nutrición, que también jugó un papel sumamente importante. Y bueno, ya después tal vez el común denominador, no lo saben, pero pasamos un mes concentrados en la Casona, en Pance, cuidando los temas de recuperación, los protocolos de post partido, preparado bien cada escenario. Hicimos una jugada que nos salió obviamente muy positiva, porque pasar esos 28 días encerrados en una Casona, en nuestro lugar de concentración, no es sencillo para el jugador y menos en estas fechas, pero creo que allí el jugador mejora su calidad de descanso, mejora su calidad del sueño, tienes a tu disposición grandes personas y grandes profesionales del área de fisioterapia, del área médica, en este caso de la preparación física, que les permitían estar atentos a todo lo que el jugador fuera sintiendo después de los partidos”.

¿Algún trabajo en especial se hizo desde lo físico, cuando asumieron como cuerpo técnico del Cali?

“Otra de las jugadas importantes que llevamos a cabo, fue el hecho de manejar el grupo base que iba a jugar el primer partido de la final, darle una semana completa de recuperación, para que afrontaran los dos partidos de ida y vuelta de la final. Entonces yo creo que fue la sumatoria de cada uno de esos pequeños detalles, que nos permitió mantenernos sólidos ante un rival que su principal característica era el desgaste físico, que iba mostrando en cada uno de sus de sus partidos. Entonces, creo que no solamente desde el punto de vista físico, y yo sé que mi trabajo es el que está tras bambalinas, pero creo que hay muchos aspectos importantes dentro de una estructura de trabajo, como la que tiene el Deportivo Cali, que le permitió mejorar notablemente. Y mira que nos tocó sobreponernos a situaciones difíciles: a marcadores en contra, a jugar cada 72 horas, jugar en la altura, es decir nos tocaron pruebas que generalmente se le presentan al campeón, y muchas veces, como no, tuvimos también la suerte del campeón”.

¿Qué decir del trabajo de Rafael Dudamel?

“En mi caso particular, yo llevo trabajando con el profe Dudamel desde que inició como técnico y siempre le digo a mi esposa que es mi otro matrimonio. Entonces yo siempre tengo un lema que comparto mucho y lo aprendí del profe Marcos Matías: y es que hay que estar siempre como el buen soldado, ni me ofrezco ni me niego, siempre esperando la orden. Pero nada, al saber que era Deportivo Cali hay algo que me que me llena de tranquilidad y es que el profe conoce muy bien la plaza, tanto como jugador como persona que vive en la ciudad como tal. Entonces ya es un plus, porque yo siento que el hecho de que tú conozcas la idiosincrasia o se adapte más rápido a la idiosincrasia, a la cultura, al pensamiento del jugador a dónde vas a trabajar, te va a permitir sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Entonces obviamente sin dudarlo le dije que sí. Yo tengo la fortuna también de que toda la familia por parte de mi mamá es del Valle del Cauca y entonces también conozco un poco lo que es la plaza como tal. Yo me encargo de la planificación y de la estructuración de toda la parte organizativa del cuerpo técnico, y me monto una vez a trabajar en lo que es la programación de las sesiones al momento de arrancar el trabajo”.

¿Quién lo sorprendió en este plantel?

“Obviamente uno resalta a la figura que nos dio de cierta manera hasta estas instancias, y es Teófilo. Y es que con 36 años tú lo veías con la disposición, siempre con la actitud de querer mejorar desde lo físico, porque obviamente sé lo que significa tener 36 años y correr más de 10 km por partido. Entonces no es sencillo, más allá de que pueda hacerlo, en los procesos de recuperación del jugador de esa edad hay que tener sumo cuidado, hay que tener una lupa bastante grande, hay que tener mucho guante blanco para poder no equivocarte y tener el rendimiento que más necesitas de él. Entonces en principio él, por como llego y cuando nosotros lo tomamos, por como terminó creo que él fue una de las personas que más me sorprendió”.

¿Qué otros tienen algo que lo sorprendieron desde lo físico?

“Ya después vienen casos muy particulares como es Johan Valencia, como es Andrés Colorado que tiene un despliegue físico impresionante y que ya uno los va a ir gestionando a medida que vayan pasando los partidos. Pero destacar solamente a 2 o 3 yo creo que sería muy irrespetuoso, porque estos tipos la verdad se lucharon muy bien ese campeonato, se lo ganaron con todo su corazón y nos propusimos ese objetivo, la verdad tanto el ambiente, que creo que es lo mejor que tiene el club, su interna del grupo que siempre estuvieron muy dispuestos a hacer. Yo creo que lo más importante, para mí como preparador físico, es que creyeron en mi mensaje, creyeron en mi trabajo, se entregaron, confiaron en mi trabajo y se fueron viendo resultados a medida que fue pasando cada jornada. Entonces yo creo que por allí es parte también de la clave, para este gran grupo de jugadores y de personal que trabaja allí en la institución”