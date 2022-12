Medellín no pudo con el colero de la Liga Águila II: 1-2 contra Rionegro Águilas

El equipo dirigido por Juan José Peláez sintió la ausencia de Juan Fernando Quintero y salió derrotado en el Atanasio Girardot. Rionegro consiguió su segunda victoria en el campeonato.

Independiente Medellín podría salir de la tabla de los ocho, tras la derrota sufrida frente a Rionegro Águilas, equipo que solo había conseguido una victoria en las anteriores 12 fechas de la Liga Águila II.

El primer tiempo no tuvo muchas opciones de gol, sin embargo, al minuto 2 Cataño dejó mano a mano a Rodrigo Erramuspe, pero no pudo definir ante la salida de Roque Cardozo. El ‘poderoso’ intentó generar juego por las bandas, pero no tuvo efectividad y decisión a la hora de acercarse al arco.

Rionegro Águilas superó 1-2 al Medellín ¡Acá los goles! | GOL Caracol La opción más clara de Medellín fue al 29’, Yairo Moreno sorprendió al arquero rival, quien pensó que iba a centrar, pero disparó al arco, el palo le negó el grito de gol a Moreno.

En el segundo tiempo, entró Toloza para intentar darle más proyección y acompañamiento a los delanteros del Medellín, pero a los seis minutos de reanudarse el partido, Agustín Vuletich anotó el primero de Rionegro Águilas a pase de Daniel Muñoz, quien desbordó por la banda derecha.

A los 10 minutos, Toloza centró para Leonardo Castro, pero el palo nuevamente le negó el gol al equipo ‘poderoso’. Faltando siete minutos para acabar el encuentro, Daniel Hernández corrió solo para habilitar de nuevo al delantero argentino Vuletich y sumar el segundo de la tarde para Rionegro.

Por último, al 87’ Medellín presionó con más determinación y Jonathan Lopera recibió un balón que remató de primera, cruzando su disparo y descontando para los locales (1-2), anotación que no le alcanzó para intentar buscar el empate y rescatar un punto.

Para la fecha 14, Medellín visitará a Tolima, el sábado 30 de septiembre a las 5:30 p.m., mientras que Rionegro Águilas recibirá a Santa Fe, a las 3:15 p.m. en el estadio Alberto Grisales.