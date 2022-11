Medellín quiere frenar la buena racha de Rionegro Águilas en la Liga del fútbol colombiano

Deportivo Independiente Medellín y Rionegro Águilas se vuelven a enfrentar en los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano, en esta oportunidad por la cuarta jornada del grupo B. Ambas plantillas gozan de presentes diferentes, los rojos de la capital de Antioquia tienen la obligación de ganar en la noche de este martes en el Atanasio Girardot para mantener vivas las opciones de llegar a disputar la estrella de fin de año. Por el lado de los 'dorados', gozan de buena salud: nueve puntos de nueve posibles.

Los dirigidos por David González deben vencer en los partidos que le restan y esperar a que Rionegro Águilas no sume ningún punto. Puede ser difícil, pero en el fútbol nada está escrito. Para este compromiso, el timonel del 'poderoso' convocó a un total de 19 jugadores para intentar 'frenar' la buena racha de los del municipio de Rionegro.

Publicidad

Entre las novedades está el argentino Luciano Pons, quien ya cumplió fecha de sanción. El que sí no aparece en el listado de citados para el compromiso que dará inicio a las 8:35 de la noche, en el máximo escenario de la capital de Antioquia, es Juan Guillermo Arboleda, que acumuló su quinta tarjeta amarilla en el duelo anterior contra los dirigidos por Leonel Álvarez.

Estos son los convocados del Medellín:

[🔴🔵] Grupo de concentrados para el juego de este martes en el Atanasio#MásFuertesJuntos pic.twitter.com/Z46Vome2gX — DIM (@DIM_Oficial) November 21, 2022

Rionegro Águilas, a mantener su buena racha

El conjunto 'dorado' vive un presente de 'ensueño' en los cuadrangulares finales de la Liga II. Los dirigidos por Leonel Álvarez han mostrado un nivel óptimo en estas fases decisivas y quieren continuar por ese buen ritmo. Por ello, intentarán quedarse con los tres puntos frente al 'poderoso', que de hacerlo, estarían más cerca de la meta: llegar a la final y soñar con la estrella.

Publicidad

"Sin duda alguna es un partido importante como todos los que afrontamos, nosotros vamos con la misma mentalidad de que es una final, como lo hemos hecho a lo largo del campeonato y este partido no es la excepción. Estamos con los pies en la tierra, esto es paso a paso, no hemos ganado nada, vamos por un buen camino y no dejar de hacer lo que venimos haciendo, que nos ha dado resultados", esas fueron las palabras de Orlando Berrío, delantero de Rionegro Águilas , a los medios oficiales del club.

Para este partido, las 'águilas' no podrán contar con el manizaleño Jhon Fredy Salazar, quien salió expulsado por doble amarilla ante el DIM.

Publicidad

"Es un partido difícil, contra Medellín hay que ratificar esa buena racha e ir a por esos tres puntos. Lo importante es que en lo grupal todo está saliendo de la mejor manera y esperamos la clasificación. A seguir haciendo un buen juego y ser contundentes", precisó Auli Oliveros, el autor del gol de los 'dorados' en la anterior jornada.

Los convocados de Rionegro Águilas: