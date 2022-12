Medellín rechaza actos violentos de sus hinchas

El club condenó los desmanes que se presentaron en la tribuna durante el partido del sábado pasado frente a Cali, y que dejaron a dos personas heridas. También anunció acciones.

Este martes, a través de un comunicado oficial, Independiente Medellín condenó los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo durante el partido contra Cali por la octava fecha de la Liga, en el que aficionados protagonizaron cerca de 20 riñas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Los incidentes, que dejaron a dos personas heridas, “no representan a nuestra hinchada”, explica el club antioqueño, al tiempo que anuncia que trabajará por con las autoridades para “individualizar a los responsables, judicializarlos y seguir demostrando nuestro compromiso con el fútbol en paz”.

En ese mismo juego, Wilson Cano, exjugador del DIM, denunció que un grupo de hinchas lo trató de sacar del estadio por no vestir de rojo. “El sábado me intentaron sacar del estadio. Que porque no estaba de rojo, que dizque era del Cali. Una locura esto que pasa en los estadios. Hay que decir que las agresiones fueron verbales, no físicas”, dijo.