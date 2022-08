Medellín vs. Santa Fe y América vs. Junior, se roban las miradas de la fecha 8 del fútbol colombiano

El Deportivo Cali tratará salir de la crisis futbolística que vive cuando visite el viernes al irregular Alianza Petrolera, en la octava jornada del Torneo Clausura, del fútbol colombiano, en la que Millonarios defenderá el sábado el liderato en Bogotá ante el Jaguares de Córdoba.

Los Azucareros son últimos en la tabla de posiciones con un punto en cinco partidos disputados y necesitan de una victoria que les permita acercarse al Cortuluá, penúltimo con cinco unidades.

El equipo que dirige Mayer Candelo podrá contar para este partido con el central argentino Guillermo Burdisso, quien estuvo fuera de las canchas durante un mes por una lesión de rodilla.

También se espera que estén listos los papeles para que el centrocampista Fabry Castro, quien jugó en el Apollon Smyrnis griego el año pasado, pueda hacer parte de la nómina de viajeros a Barrancabermeja para el partido del viernes.

Igualmente, Candelo confiará en sus jugadores más experimentados, como el delantero Teófilo Gutiérrez y el central Germán Mera, para tratar de conseguir un resultado favorable.

Alianza Petrolera, por su parte, es séptimo con 10 puntos y viene de vencer 0-2 como visitante al Cortuluá, aunque su rendimiento ha sido irregular en el torneo.

LÍDER MOTIVADO

Millonarios viene de vencer 2-3 al Fortaleza en el partido de vuelta de los cuartos de final, un resultado que da motivación a los dirigidos por Alberto Gamero para conseguir un triunfo ante Jaguares que les permita afianzarse en el primer puesto.

Sin embargo, el estratega tendrá que lidiar con la baja del lateral Elvis Perlaza, quien fue expulsado el domingo pasado en el juego que el equipo empató sin goles como visitante ante Águilas Doradas, por lo que se espera que aparezca en su reemplazo Omar Bertel.

Millonarios, no obstante, contará con la base que le ha permitido conseguir buenos resultados este semestre: los centrales Juan Pablo Vargas y Andrés Llinas; los centrocampistas David Silva y Daniel Ruiz, y el delantero Luis Carlos Ruiz.

Jaguares, entre tanto, llega a este partido en el undécimo puesto con ocho unidades y viene de perder 1-2 en casa con el Deportivo Pereira.

LA NECESIDAD DEL DIM

Otro de los equipos que llega necesitado a esta jornada es el Deportivo Independiente Medellín (DIM), que recibirá al Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

El 'Poderoso', que cayó el miércoles 0-1 con Deportes Tolima pero clasificó a semifinales de la Copa Colombia tras haber ganado 3-1 la ida, intentará reflejar ese buen momento que vive en ese torneo también en la liga, pues actualmente ocupa el puesto 15 con siete puntos.

La principal novedad de los dirigidos por David González será el debut en el Torneo Clausura del centrocampista Daniel Torres, exjugador del Alavés y el Real Zaragoza, que ya tuvo su primera participación con el equipo en el duelo de Copa.

Santa Fe, entre tanto, viene mejorando su rendimiento y ahora es cuarto con 12 puntos tras haber vencido, precisamente, 2-1 al Deportes Tolima en la jornada anterior.

El entrenador uruguaya Alfredo Arias contará con su veterana columna vertebral como base para este partido: el portero Leandro Castellanos, el central uruguayo José Aja, el internacional colombiano Carlos 'la Roca' Sánchez, el uruguayo Matías Mier y el goleador Wilson Morelo.

Partidos de la octava jornada de la liga colombiana:

19.08: Envigado v.s. Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.) y Alianza Petrolera v.s. Deportivo Cali (7:30 p.m.).

20.08: Deportivo Pereira v.s. Cortuluá (2:00 p.m.), Patriotas v.s. Águilas Doradas (4:05 p.m.), Millonarios v.s. Jaguares (6:10 p.m.) y DIM v.s. Independiente Santa Fe (8:15 p.m.).

21.08: América de Cali v.s. Junior(3:30 p.m.), Unión Magdalena v.s. Atlético Nacional (5:35 p.m.) y Deportes Tolima v.s. La Equidad (7:40 p.m.).

22.08: Deportivo Pasto v.s. Once Caldas (8:00 p.m.).