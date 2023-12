Medellín y todas sus novedades confirmadas por el presidente: altas y bajas del 'poderoso'

Tras lo sucedido en la Liga II-2023, en la cual no pudo ganar el título contra Junior de Barranquilla, Independiente Medellín ya mira lo que será su participación en el 2024, cuando no solo afronte la competencia por el rentado local, sino a su vez tenga participación en la Copa Sudamericana; torneo en el que enfrentará a Deportes Tolima en condición de visitante .

Con esto en mente, Daniel Ossa Giraldo, presidente del 'poderoso de la montaña', comentó en una entrevista para 'ESPN' las bajas y altas que tendrá el cuadro paisa, para la próxima temporada.

Bajas de Independiente Medellín

Joaquín Varela...

"Llegó silenciosamente, se adaptó al futbol colombiano, pero no vamos a seguir contando con él".

Felipe Pardo...

"Le juega una mala pasada una lesión y se le alarga; el 'profe' encuentra en el once titular los resultados y pierde protagonismo. Hablamos con él, le dijimos que fuera bueno que tuviera otros aires".

Daniel Torres...

"Terminó siendo el mejor jugador, cuando le comentamos las condiciones que le dimos, él solicitó 3/4 días para evaluar y ahí creo que llegó Santa Fe y le aportó una mejores condiciones: en tiempo, estabilidad, seguridad económica, lo nuestro no pasaba de un año; Santa Fe le ofrecía 2 años. Él aportó demasiado al camerino, nos dolió demasiado que se fuera".

Independiente Medellín- Daniel Ossa confirma:



Refuerzos: José Aja, Pablo Lima, Jhon Vásquez y Kenner Valencia.



A préstamo: Weimar Asprilla, Bryan Castrillón, Juan Cuesta y Luis Vásquez.



Andrés Felipe Mosquera Marmolejo...

"Puede haber un cambio de aire para él, es un jugador muy querido, lleva 5 años, pero quiere mirar otras posibilidades. Hay emotividades del porqué no se daría su continuidad como no quedar campeones, el no acceso a la Copa Libertadores".

Altas de Independiente Medellín

José Aja...

"José nos parece con mucha experiencia y ya tiene un recorrido en el fútbol colombiano, pero Aja conoce los equipos y el 'profe' Arias lo conoce".

Pablo Lima...

"Con Pablo Lima habíamos tenido una intento fallido con él. No parece muy importante, aporta gol y liderazgo".

Jhon Vásquez...

"Es un jugador picante, explosivo y es bueno en el 1 contra 1".

Kener Valencia...

"Kener Valencia, creo que lo van a tener para la Selección Colombia Sub 23; es fuerte, de esos que le gusta al profe Arias".

En proceso

Edwuin Cetré...

"Cetré fue el segundo goleador, no siendo delantero. Es un extremo con gol; tiene muchos sondeos, si no es nada importante se queda sino, puede salir. Él debe aprovechar, pero no tenemos nada firmado. Su salida debe ser al futbol internacional, si no pasa nada aquí lo disfrutaremos".

José Ortiz....

"José es un jugador libre, tiene posibilidad hasta junio, pero también hablaremos con él desde ya".

Brayan León...

"Brayan León es del Junior, está prestado hasta junio, pero estamos tratando de hacer los trámites para la propuesta antes que se acabe el año".

*Otras declaraciones:

"José Luis Chunga está. No hay otra opción de arquero, en términos de Yimmy Gómez va ser un arquero de primer nivel".