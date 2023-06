Médico de Junior advierte que Carlos Bacca "tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha"

Junior de Barranquilla adelanta su pretemporada en las playas del Atlántico con el firme objetivo de llegar en buena manera y ritmo a la segunda parte de este 2023; figurar en la liga del balompié de nuestro país es uno de los retos del plantel dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El 'tiburón' se arma poco a poco, pero aún hay dudas con respecto al futuro de otros futbolistas en el 'rojiblanco' y uno de ellos es Carlos Bacca.

En una reciente entrevista en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', 'Bolillo' Gómez se refirió a la actualidad del oriundo de Puerto Colombia y de entrada manifestó que ya han hablado con el número '70', "hemos tenido reuniones, él ha estado trabajando, él tiene contrato, son situaciones que aún no hemos entrado a definir. Entiendo que quiere seguir, pero los resultados a veces no ayudan. Es una situación, él ya habló con el mayor accionista, no sé a qué término llegaron, yo le tengo aprecio a él".

Sin embargo, en las últimas horas salieron a relucir unas declaraciones del médico del Junior, Javier Fernández, en las que habla de la actualidad de la plantilla en el término de lesionados y allí sorprendió con el reporte de Bacca Ahumada manifestando que tiene una lesión grave en la rodilla.

"Bacca tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Este problema lo limita en muchas cosas como saltar y correr. La capacidad de reacción la pierde con este problema, vamos a conversar esto con Don Fuad, el profesor Hernán y con Carlos", dijo el galeno al medio 'El Ámbito'.

Y sobre lo mismo agregó: "Es una pregunta bien difícil, quisiéramos saber qué hacer con él para que vuelva a ser el Carlos de antes. En este momento la ciencia no tiene respuesta para eso".

Igualmente el médico de la institución barranquilla se refirió a cómo avanzan Juan Fernando Quintero y del trabajo de Pablo Rojas, uno de los refuerzos del conjunto 'currambero'.

"'Juanfer' está entrenando muy bien y Pablo Rojas que se ha incorporado al equipo está haciendo la pretemporada normal y está muy contento, está haciendo una pretemporada distinta a la que normalmente se hace, de bastante exigencia, de esfuerzos importantes, pero el resultado va a ser muy bueno", manifestó el galeno al medio anteriormente citado.

De otro lado se refirió al defensor central Federico Andueza, del cual dijo que "tiene cositas que aclarar en sus exámenes médicos, pero va muy bien. Pasa porque en los exámenes de control de ingreso hay unos resultados anormales y se están haciendo más estudios para ver realmente lo que pasa con él y no tiene nada que ver con los entrenamientos. Estamos esperando los resultados de esta semana para determinar la incapacidad".

