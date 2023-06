Médico de Junior: “Me disculpo con Carlos Bacca y los directivos que estaban preocupados”

Carlos Bacca fue tema en el fútbol colombiano desde el jueves por unas declaraciones del médico del Junior, Luis Javier Fernández, quien dijo que el experimentado delantero tiene una “lesión irreversible. Sin embargo, este viernes el galeno se retractó y pidió disculpas.

“Yo quisiera disculparme primero con Carlos que es un profesional, con los accionistas de Junior que estaban preocupados por estas declaraciones. Él al igual que muchos jugadores tienen condiciones morfológicas adveras y son capaces de jugar bien. No puedo llega a juzgarlo por su presente”, afirmó en declaraciones para ‘Cuid Sports’.

Seguido a eso, Fernández también se excusó con sus compañeros de trabajo en el cuerpo médico del Junior de Barranquilla.

“Ayer, cuando se enteraron de mis declaraciones no estuvieron de acuerdo conmigo porque hay médicos que están día a día con ellos, quería hacer la declaración, fui injusto con Carlos, con sus posibilidades. No tengo nada en contra de él, y excusarme con mis compañeros del cuerpo médico”, agregó.

Acá más declaraciones de Luis Javier Fernández:

*Carlos Bacca sí se ha venido tratando una lesión

"Cuando lo conocí hubo preocupación para mí y para el departamento médico, porque todos sabemos de su calidad humana y profesional. Carlos es un ídolo, no solo en Barranquilla. Él presenta una lesión que hemos manejado muy bien, ha sido un profesional, ha hecho sesiones de rehabilitación extraordinarias por fuera de sus entrenamientos y eso ha hecho que tenga un nivel para ser considerado para jugar”.

*Bacca responde de buena manera en los entrenamientos

“Es una preocupación positiva, con respuesta muy buena. En la noche vi los recorridos de Carlos en los entrenamientos y son perfectos, la pretemporada ha sido exigente, y no ha suspendido ni un segundo de sus entrenamientos. Carlos ha estado a la par de sus compañeros”.

*No puede ser juez de las molestias

“No se ha quejado de su rodilla en estas tres semanas. Si él puede, yo no puedo decirle que no; no puedo ser el juez de eso”.

*El médico renuncia a Junior

“Me preocupa bastante, yo soy muy perfeccionista, y me he sentido incómodo con lo que estoy haciendo en Junior, con lo que empezó con una asesoría, me apasiona el fútbol, soy seguidor del Junior. Me he sentido incómodo porque no he podido estar al frente de todo siempre, vengo una vez a la semana, me pasan informes todos los días. Estoy revisando y después de los seis meses llego a la conclusión que no lo estoy haciendo bien”.