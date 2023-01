Médico de Junior sobre Rafael Pérez: "No decimos que esté lesionado, pero tiene factores de riesgo"

El tema de Rafael Pérez y su vinculación fallida con el Junior de Barranquilla , luego de no pasar los respetivos exámenes médicos, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión fue el propio galeno del conjunto 'tiburón', Luis Javier Fernández, el que salió aclarar toda la problemática con respecto al defensor cartagenero.

El médico del conjunto de la capital del Atlántico tuvo una extensa charla con el periódico 'El Heraldo' y allí reveló los detalles de lo que finalmente ocurrió con las pruebas médicas realizadas a Rafael Pérez.

Publicidad

De entrada, el profesional de la salud, al ser consultado sobre el porqué no se dio la incorporación del zaguero del 'Corralito de Piedra', sostuvo que "nosotros en los exámenes médicos ubicamos cuáles son los factores de riesgo que tienen y que han tenido los futbolistas. En la medicina y en el fútbol se pretende recuperar una lesión de manera pronta, rápida, sin corregir los factores de riesgo que no se han recuperado. Muchas veces pasa el efecto inflamatorio y el jugador es habilitado para competir sin haber corregido los factores de riesgo que son recurrentes".

Renglón seguido, el médico Luis Javier Fernández aclaró que Rafael Pérez "tiene los factores de riesgo altos, tiene antecedentes, él tuvo pubalgia. Se hizo un examen específico para saber cómo estaba el pubis, la pubalgia es compleja, generalmente crónica, puede llevarle una temporada a un jugador recuperarse de esto. Él dice que se recuperó, obviamente le creemos. Conocemos que estaba entrenando y todo, pero cuando uno suma los factores de riesgo de un futbolista debe comunicarle esos factores a quiénes van a hacer la contratación y hacemos una recomendación, pero nosotros no decimos ni sí ni no, ni hacemos la contratación".

De igual manera en medio de la entrevista con el diario de la Costa Norte de nuestro país, el galeno se refirió al tema de la consulta a otro especialista para ver el tema de Pérez.

"Como se trataba de una contratación importante quisimos tener la compañía de un experto que nos afirmó que el pubis estaba inflamado del lado izquierdo, no quiere decir que tenga pubalgia, pero sí es un factor de riesgo y nosotros reportamos ese factor. El club, por la experiencia que ha tenido recientemente, no corrió el riesgo, se trata de eso. No estamos diciendo que el jugador está lesionado, ni que está mintiendo, simplemente que los factores acumulados de él son altos y el club decidió no correr el riesgo. Yo no veo nada anormal en esto".

Publicidad

Por último, Fernández se refirió a las palabras de Rafael Pérez, quien aseguró en una entrevista que éste le había dicho que era propenso a lesionarse.

"No tengo nada en contra del jugador, no lo conozco, pero yo tengo que ser muy imparcial a la hora de tomar una decisión de estas y yo simplemente hago un recuento en la información que tengo y paso una recomendación al club. Yo no tengo nada en contra del jugador, ni en ningún momento he dicho que Rafael Pérez tenga una pubalgia; tiene unos riesgos altos porque ya tuvo una pubalgia, básicamente es eso", concluyó el galeno.