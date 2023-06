"Mi hermano Larry Vásquez me dijo que iba a patear el penalti cruzado, y así lo hizo"

Millonarios consiguió su estrella 16 del fútbol colombiano luego de ganarle 3-2 a Nacional en los penales, el sábado, en el estadio El Campín. El jugador encargado de marcar el gol definitivo desde los doce pasos, fue el mediocampista Larry Vásquez.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Ómar Vásquez, hermano del volante de primera línea y quien también es campeón con el cuadro 'embajador', en el 2012-II.

"La verdad, muy felices y agradecidos con Dios por darnos este enorme privilegio como hincha, pues también. Obviamente lo viví de una manera emocionante. También el hecho de que mi hermano fuera protagonista pues genera algo muy especial, así que todavía estamos disfrutando ese gran triunfo y esperamos que lo que venga también sea bueno", afirmó de entrada el volante en charla con este portal.

Además, Ómar contó que había hablado con Larry antes del encuentro y él le había dicho a dónde cobraría si le tocaba un penalti en la definición por el título. ¡Y cumplió, y de qué manera.

"La verdad, lo que normalmente hablamos antes el partido es de lo que puede ser el rival. En este caso también me habló de que no iba a ser inicialista, creo que estaba muy tranquilo, muy contento. Al final lo importante era que el equipo pudiera salir campeón. Son las cosas que siempre hablábamos. Y en ese partido en especial lo que hablábamos tal vez fue un poco de los penales, él me dijo: 'si tengo la oportunidad de cobrarlo, voy a patearlo cruzado', que fue como lo pateó, fue lo que me dijo. Yo creo que él ya había mentalizado donde quería, a dónde quería tirar ese penal", confesó el exMillonarios.

Acá más declaraciones de Ómar Vásquez:

*Orgulloso de su hermano

"Fueron momentos de mucha emoción. También una situación donde creemos que Dios es el que dispuso ese momento y ese instante para que Larry fuera el que tuviera la responsabilidad de cobrar el quinto penalti. Y bueno, al final lo importante y lo que todos disfrutamos es que se dio el gol que se dio para que Millonarios obtuviera un título".

*Ómar no logró llegar a El Campín para la final

"Hoy, preciso estos días estuve viendo a visitar a mi familia en Villavicencio, a mi esposa, a mis hijas, mi hijo. Y había estado unos días antes acá y el mismo día del partido tenía pensado viajar temprano para estar con mi hermano y disfrutar de toda esa fiesta que hubo. Pero bueno, desafortunadamente hubo un trancón por un derrumbe y prácticamente la vía estuvo cerrada, entonces me fue imposible viajar a Bogotá, un poco triste pero con la emoción de llegar a la casa y ahí con mis hijas, mi hijo y mi esposa, disfrutamos de ese partido. Sufrimos y esa reacción que tuve fue algo, digámoslo así, lo que la familia le genera a uno. En este caso ver que mi hermano tenía esa opción de me llenó de mucha emoción y bueno, el grito de felicidad y de descanso y de satisfacción por él fue total".

Millonarios, campeón de la Liga I-2023. Se adjudicó su título número 16 en el fútbol colombiano. RAUL ARBOLEDA/AFP

*¿Qué ha dicho Larry horas después del título?

"Larry es una persona muy tranquila es una persona que siempre. Es muy centrado, muy mesurado. Obviamente esto genera demasiada felicidad. Y en el instante en el que me vi con él puede ser el abrazo o ese quebrantamiento de lágrimas que siente uno. Esa enorme alegría y el hecho de ver tan bien el resultado al esfuerzo. No sólo de él, sino de todo el equipo, fue algo especial. Ahora, esta mañana estuve con él hablando un poco más tranquilos, hablando ya de cosas, quizás más concretas que del partido, pero así mismo, pues quizás ahora uno no es tan consciente".

*Aún no caen en cuenta de lo conseguido con Millonarios

"Quizás con el pasar del tiempo y con los años uno logra darle mayor valor a lo que ha sido este partido. No es que ahora no se lee, pero tal vez con los días si uno lo imagina lo vio y lo piensa, pero al final es el tiempo. Ya cuando la historia nos dé esa opción, nos daremos cuenta que fue algo muy bonito y que consideramos que va a ser algo muy especial para nosotros y también para Millonarios".

*Los recuerdos de Ómar Vásquez en la final

"Se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza, por supuesto que el penalti también. Yo viví lo que fue haber errado el penal, pero no pensaba que Larry pasara por la misma situación. Pero realmente en ese momento te juegan muchas cosas. Pero al final, en ese momento lo importante era hacer historia y que era hacer algo inolvidable. Y lo que más se me vino a la mente era saber que hoy mi hermano tenía esa oportunidad. Afortunadamente todo al final se dio".