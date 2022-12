"Mi propuesta para la crisis de nuestro fútbol es sacar cuatro fichas y que la B sea de 20 equipos"

Esas palabras fueron de José Fernando Salazar, máximo accionista de Rionegro, en una entrevista que le concedió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Fue reiterativo en la reforma de estatutos de la Dimayor.

Es evidente que dentro del seno de los dirigentes de los clubes del fútbol colombiano existe un malestar desde 2019 y así lo exteriorizó en las últimas horas José Fernando Salazar, desde las oficinas de Rionegro.

"Lo primero es que hay tema de austeridad y autorregulación en los clubes. Lo segundo es la crisis derivada de los dineros de televisión que no han llegado. Se han solicitado una serie de modificaciones a los estatutos y nada", indicó Salazar en conversación con 'Blog Deportivo'.

Y en ese sentido, se han dado ya algunas pesquisas preliminares entre algunos dirigentes, con temas concretos como lo reveló el máximo accionista de los antioqueños.

"El doctor Gabriel Camargo ha gestado una reunión de tema estatutario para antes de marzo, que creo que es urgente. En Águilas Doradas estamos llevando con dos o tres colegas más una asamblea para que se cambien los estatutos", agregó el otrora futbolista.

Acá otras declaraciones relevantes de José Fernando Salazar:

"Creemos que hay una premura importante para el bienestar del fútbol. Es increíble que dentro de un comité ejecutivo no haya un exfutbolista ni un exárbitro. Debe haber una modificación a los estatutos. Deben entrar exfutbolistas, como por ejemplo Juan Pablo Ángel, alguien que está muy bien preparado, exárbitros, fútbol femenino e incluso fútbol sala, la FIFA ahora es muy incluyente".

"He tenido otras propuestas. El modelo argentino que hemos adaptado casi en todo, allá ha sido exitoso, allá solo existe la AFA que absorbe todo, no está el presidente de ligas aficionadas. En algún momento tendrán que haber cambios, se tendrá que trabajar de manera distinta. Nuestro fútbol base y aficionado está un poco desorientado".

"Mi propuesta para contrarrestar la crisis es: vendamos y saquemos cuatro fichas en la B, para completar 20 equipos, como en la A. Los equipos que están en la B ganado su espacio y un prestigio. Yo he propuesto que esos nuevos cuatro equipos estén ahí participando y que no asciendan hasta en dos o tres años. También es importante sacar la C. Creemos el descenso a la C para poder llevar el fútbol a más regiones del país y llevar al equipo a más aspiraciones de las que pueden hoy".

