Michael Chacón: "Nacional es el club más grande de Colombia, vestir la camiseta me da mucho orgullo"

Michael Chacón es quizás una de las contrataciones que más curiosidad y expectativas generan de cara al inicio de la temporada en el fútbol colombiano.

Jonatan Álvez: “Junior fue pasajero, tiene su historia pero ahora estoy en el mejor equipo del país”

El ahora jugador de Atlético Nacional, nació en Palmira (Valle), pero desde los seis años vive en Países Bajos, lugar en donde desarrolló toda su carrera hasta antes de firmar con el cuadro 'verdolaga'. Por eso, la inquietud por parte de los hinchas del equipo antioqueño para verlo en escena, ya que es un jugador muy poco conocido en nuestro país.

"Nacional es el club más grande de Colombia y eso me da mucho orgullo, el poder vestir esta camiseta. Yo empecé mi carrera en el Emmen a los 12 años, luego me fui al Heerenveen, en donde jugué en la sub-17 y sub-19, de ahí pasé al Dordrecht y más tarde regresé al Emmen, en donde primero estuve en segunda división y después dos años en primera", dijo Chacón, en rueda de prensa en la mañana de este martes.

A pesar de ser colombiano, al mediocampista de 26 años se le dificulta en ocasiones hablar en español, pero para él eso no será problema ya que "un futbolista siempre se entiende con los pies, así que no importa el idioma, yo me defiendo muy bien, solo que aveces no entiendo cuando me hablan muy rápido. Igual, en eso los compañeros me ayudan, no hay problema", declaró.

Alfredo Morelos no para de recibir 'flores': "Es genial que haya demostrado que puede hacer más"

Publicidad

El hecho de que Chacón venga de una liga de primera división en Europa siembra la duda de si venir al fútbol colombiano puede ser un paso atrás, sin embargo, el propio jugador sentenció que lo que lo sedujo en este caso fue la magnitud que representa Atlético Nacional no solo en el país, sino en el continente.

"Sin duda es un paso hacia adelante porque yo no estaba jugando en Ajax. Con todo respeto, yo estaba en un equipo pequeño en Holanda (Emmen). Así que cuando Nacional se fijó en mi, yo quise venir de una porque es un equipo muy grande en Colombia, para mi no es un paso hacia atrás".

Por último, Michael Chacón se refirió a las diferencias entre el fútbol de Paises Bajos con el practicado en nuestro país: "No pienso que el fútbol de Holanda sea muy diferente. De pronto, allá es muy táctico y aquí el jugador es mucho más fuerte", concluyó.

Luis Díaz será titular con Porto en el partido de octavos de la Taca de Portugal, contra Nacional