Michael Ortega: "Desde mi salida ya sabía lo que pasaría con el Cali; todo el mundo quiere mandar"

Previo al duelo contra Independiente Santa Fe por la Liga II-2023, Michael Ortega, ex jugador del Deportivo Cali, fue crítico con el presente del cuadro ‘azucarero’, enfatizando en los problemas que el equipo acarrea desde tiempo atrás. En charla con ‘Gol Caracol’, el futbolista colombiano se confesó y develó detalles de su salida del conjunto vallecaucano.

Tras varias campañas de bajo rendimiento en materia futbolística y numérica, Deportivo Cali empieza a ver el tema del descenso como una realidad, es por eso que, frente a este panorama, Michael analizó la actualidad ‘verdiblanca’ en el rentado local, además de develar relevadores detalles de su paso por el equipo de la ‘sucursal del cielo’.

“Yo ya sabía lo que iba a pasar con el Cali después de que salí y la situación que se estaba manejando, justamente por eso fue mi salida muy rápido porque de acuerdo a lo que quería no he estado de acuerdo con las cosas que se estaban presentando y uno tiene muchos amigos directivos, socios y todo eso en ese sentido, y ya se sabía lo que se venía”, indicó inicialmente Michael Ortega, enfatizando en que las situación por la que está pasado el cuadro vallecaucano no es sorpresa.

Además, el jugador de 32 años también destacó las razones por las cuales considera está sucediendo lo que actualmente pasa en el entorno ‘azucarero’: “El mayor problema pasa por lo administrativo, la parte dirigencial, es muy difícil que todo mundo quiere mandar, todo el mundo tiene voz de mando y no piensan más por la parte deportivo, quieren pelea mucho por un solo poder y así no se maneja una institución, eso se hace en base a los jugadores, años que tengan, hay que seguir mejorando, volver a Libertadores y todo lo que maneja en ese aspecto”.

“Gracias a Dios el equipo tiene buenos jugadores, ojalá puedan salvarse este año el tema del descenso que es un fantasma que se tiene ahí, yo estoy agradecido con el Cali. Cuando llegué hice una promesa de salir campeón, lo logré y estoy tranquilo en ese sentido, pero en estos momentos no tengo pensado regresar, tienen que pasar muchas cosas para uno volver. El proyecto del Deportivo Cali en este momento no me llama ala atención”, concluyó Michael Ortega en charla con ‘Gol Caracol’.

Correspondiente a la segunda jornada de la Liga II-2023, el cuadro ‘azucarero’ recibirá en casa este miércoles 6 de septiembre a Independiente Santa Fe en el estadio Palmaseca, con la intención de ponerse al día en el calendario, además de seguir sumando puntos para escaparle al tema del descenso y seguir escalando posiciones para meterse dentro de los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano.