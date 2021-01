Michael Ortega: "Ha sido complicado el tema laboral por la pandemia, pero me estoy preparando"

Michael Ortega regresó a Colombia en julio del año pasado, en un vuelo humanitario gestionado por el gobierno colombiano, procedente de Chipre, en donde actuaba desde 2019 con el Omonia Nicosia.

Ortega volvió para estar con sus hijos y familiares, a los que en ese momento no veía desde hacía un año, y su intención era reportarse de nuevo con el Omonia cuando terminaran sus vacaciones.

Sin embargo, la crisis económica que trajo el coronavirus , obligó al equipo a prescindir de los salarios más altos de la plantilla y entre ellos estaba el del jugador colombiano, que venía de ser campeón y tenía la chance de volver a jugar la Champions League .

"Ha sido complicado el tema laboral por la pandemia, pero me he venido preparando, tuve dos años muy buenos en Emiratos y Chipre, y he tenido un cambio positivo en mi vida personal, todo se ha dado bien", le contó este martes Ortega a GolCaracol.com.

El atlanticense, de 29 años, se estuvo preparando de manera particular en Barranquilla, con entrenadores personalizados, y desde enero de este año regresó a la que fue su casa hace poco más de una década.

El Deportivo Cali , su primer club en el fútbol profesional colombiano, le abrió las puertas para que se entrene en sus instalaciones, con todas las herramientas necesarias, y retorne a su mejor nivel.

"Estoy agradecido por todo lo que están haciendo por mí, es muy bonito que lo recuerden a uno bien. Agradezco al cuerpo técnico, al cuerpo médico, los directivos, el presidente y don Karim Gorayeb (director deportivo), que fue la persona que me ayudó", expresó el jugador.

"El club ha cambiado demasiado para el lado bueno. Es una organización increíble como siempre lo ha sido, su preparación profesional es muy buena, casi al estilo europeo. Las instalaciones, los entrenadores, todo esto es muy bueno", agregó sobre el club que se encontró ahora.

Ahora, por la cabeza de Michael Ortega solo pasa estar bien físicamente y esperar a que le llegue una oportunidad en marzo, cuando se abra la ventana para los jugadores que están libres.

"Yo creo que Dios tiene algo bueno preparado para mí. Esperar con calma y paciencia una oportunidad en Colombia o por fuera del país. Lo importante es estar activo nuevamente", concluyó.

Ortega Dieppa tiene una dilatada carrera en equipos como Cali, Bayer Leverkusen (Alemania), Figuerense (Brasil), Junior, Once Caldas y Deportivo Pasto, Omonia Nicosia, entre otros.