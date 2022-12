Michael Ortega le respondió a Iván Valenciano: “No sé si querías joderme y lo lograste”

El volante colombiano se pronunció luego de que el 'Bombardero' se refiriera a él en una entrevista, después de conocerse su anhelo de regresar al Junior de Barranquilla.

Publicidad

Michael Ortega quedó dolido luego de las declaraciones del otrora jugador Iván René Valenciano, quien señaló que no tiene oportunidad de volver a vestir la camiseta del Junior. Por esa razón, este domingo, el volante le respondió en las redes sociales.

Higuita y el título de Libertadores: “No nos tocó fácil, nos da pute… que digan que se compró”

“Yo si estoy feliz que Dios te ha dado una segunda oportunidad en tu vida y en todos tus años de carrera “nunca digas que es tarde, siempre hay nuevas oportunidades para volver a levantarte” tú bien lo sabes y verte bien me pone feliz, aunque sea hablando mal de todo el mundo”, dijo el volante de creación de entrada.

Además, Ortega afirmó que a pesar de eso respeta a Valenciano, y que de hecho le tiene un cariño fuerte.

Publicidad

“No me definas por mi pasado por favor, yo no lo hago con nadie y mucho menos contigo, aunque fuiste un ejemplo en mi vida para no hacer lo mismo, te respeto y te quiero mucho como ser humano, que Dios te siga bendiciendo tu vida”, agregó.

“Falcao regresó a entrenamientos, mejor de lo que se fue”: así lo destacan en Turquía

Publicidad

Por último, Michael Ortega, quien viene de ser campeón con el Omonia, de Chipre, contó que él “le dio una mano” a Valenciano", cuando este lo necesitaba.

“Me dolió verte hablar tan mal de mí, nunca lo esperé, lo aceptaría de cualquier otra persona, pero de ti cuando muchas veces te di la mano y te abrí hasta las puertas de mi casa en busca de segundas oportunidades; si lo hiciste para quedar bien, no sé si querías joderme lo lograste”, concluyó el mediocampista colombiano.

YO si estoy feliz que Dios te ha dado una segunda oportunidad en tu vida y en todos tus años de carrera “NUNCA DIGAS QUE ES TARDE, SIEMPRE HAY NUEVAS OPORTUNIDADES PARA VOLVER A LEVANTARTE” tú bien lo sabes y verte bien me pone feliz aunque sea hablando mal de todo el mundo. — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) June 7, 2020

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.