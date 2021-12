Michael Rangel: "Tengo ofertas de otros países y de acá; aún cuento con fútbol y salud para jugar"

Michael Rangel siempre tiene equipos que se interesan por sus goles, y para el próximo año no es la excepción, tal y como él mismo lo confirmó.

“Desafortunadamente, en este segundo semestre no me fue bien en México, pero lo que he hecho en Colombia me hace estar vigente en Colombia y en otros países. Tengo ofertas de otros países y de acá, estoy analizando, mañana o pasado mañana estaré tomando una decisión”, afirmó de entrada en ‘ESPN’.

Por la misma línea, Rangel recalcó que “estaré viajando o, en algún momento, cuadrar completo con algún equipo que me pretende, tengo fútbol y salud para seguir jugando”.

Por último, el experimentado delantero, quien viene de jugar en Mazatlán, afirmó que ya no tiene vínculo con el Junior de Barranquilla, que era el equipo que era dueño de su pase.

“Terminé con Junior, negociaré directamente, o bueno mi representante lo hará con los otros equipos”, concluyó.