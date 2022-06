Miguel Ángel Borja: "En Junior no podemos perder la cabeza, no podemos volvernos locos"

Junior no pasa por su mejor momento en la Liga del Fútbol Colombiano. La reciente derrota en el balompié local contra Bucaramanga por 2-0 en el Departamental Alfonso López ha desatado la crítica de los hinchas del conjunto 'rojiblanco' y también de voces experimentadas.

Uno de los que más ha sido apuntado es el delantero Miguel Ángel Borja, quien en el compromiso contra los 'leopardos' erró opciones claras de gol, y a eso, sumarle que en el partido de la Copa Sudamericana frente a Unión de Santa Fe en el Metropolitano, botó un penalti que pudo cambiar el resultado final, que terminó en la eliminación del 'tiburón' del certamen internacional.

Publicidad

Este jueves, el artillero de Tierralta (Córdoba) habló en rueda de prensa en Barranquilla y dio su punto de vista luego de las críticas recibidas.

"No es primera vez, es normal que cuando el equipo no ande bien señalen a los que tenemos un poco más de experiencia entre comillas, en todo momento uno aprende, es momento de estar tranquilos y no perder la cabeza, la cabeza la pueden perder son los hinchas, algunos periodistas que son hinchas de corazón, pero nosotros no podemos, dentro de la cancha no podemos hacerlo, no nos podemos dar ese gusto de perder la cabeza porque estamos a tres puntos de Millonarios y muchas Sudamericanas van a venir y muchas Libertadores van a venir", dijo de entrada Borja.

Y fue enfático en decir que "uno no puede pensar que se acabó todo porque no se pasó en Sudamericana, porque perdimos 4-0 de local, dolió, no es que estamos felices por eso, perdimos porque quisimos siempre proponer, buscar el empate, nos descuidamos y el equipo contrario fue efectivo, pero queda mucho recorrido, hay equipo, el mensaje que le transmito la hinchada es que nos sigan apoyando, ahora es que hay que aparecer, cuando todo está bien, cuando todos hablan bien, todos se ponen la camiseta, pero en este momento en que salen los verdaderos hinchas, es por momento de apoyar y de echar para delante entre todos".

Publicidad

Igualmente, Miguel Ángel se refirió al presente del Junior. Aseguró que la ilusión sigue todavía, que no hay que perder la fe y pidió que crean en el proceso que está ejecutando el entrenador argentino Juan Cruz Real.

"En el fútbol un día estás bien, todos te dicen el mejor, pero de un momento a otro se te va todo y es ahí donde uno puede perder la cabeza, de afuera es muy fácil decir que el equipo anda muy mal, pero nosotros dentro somos conscientes del equipo que tenemos. El mensaje también que le transmito a la directiva es que estén tranquilos, los procesos pasan por este tipo de etapas, creo que estamos armando una base, quizás como hinchas dicen cuál base si nosotros queremos ganar, pero así se ganan las cosas importantes, las cosas grandes", aseveró.

Publicidad

A raíz de esto puso de ejemplo a Palmeiras, club que armó un proceso y que luego dio frutos con títulos internacionales.

"Le decía a uno de los hinchas que Palmeiras invirtió más de 30 millones de dólares para ganar una Libertadores y lleva dos, se tardó más de cinco años para hacerlo, no podemos volvernos locos y pensar de porque no se clasificó en Sudamericana hay que sacar siete u ocho y traer ocho más porque estos 'manes' no sirven, esto es un proceso, somos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos dando la cara, más allá de todo eso estamos a tres puntos del líder, que es Millonarios, lo enfrentamos dos veces y la ilusión está todavía", concluyó.