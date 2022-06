Miguel Ángel Borja: “Lucharemos hasta el fin, trabajo por dar lo mejor, quiero ser campeón”

Miguel Ángel Borja sabe que el Junior está en la ‘pelea’ en el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana 2022-I.

El experimentado delantero fue el autor de único gol de los barranquilleros en el triunfo 1-0 contra Bucaramanga, este sábado, en el estadio Metropolitano, por la quinta fecha.

Por eso, en rueda de prensa, Borja se refirió a su actualidad y la del Junior, en estos cuadrangulares del campeonato de nuestro país.

“Contentos, agradecido con Dios por la victoria y el gol, estamos para seguir luchando, a veces se dan las cosas, a veces no; siempre trabajamos y lucharemos hasta el fin, estoy orgulloso de este grupo”, dijo.

Además, el delantero del Junior habló de lo que significó para él no marcar goles seguidos y los señalamientos de alguna parte de la hinchada ‘tiburona’.

“Cuando no se anota también le agradezco a Dios, yo solo trabajo para dar lo mejor, si tengo cinco opciones de gol es porque estoy dando lo mejor, me estoy moviendo bien, no porque se equivoca el equipo contrario. El trabajo mío es ese, desgastar la defensa, marcar goles y cuando no se puede hay que agradecer también en los momentos complicados, por ese lado estoy tranquilo”, explicó.

Por otra parte, Miguel Ángel Borja mencionó que le gustaría que el Junior pudiera estar más tranquilo pensando en la final, pero también es consciente que no han tenido rivales fáciles.

“No era la situación en la que queríamos estar por el gran equipo que tenemos, pero no podemos dejar al lado que teníamos al frente a Millonarios, con un grupo que viene trabajando hace años, tienen un proceso. A Nacional también que es un equipo con una estructura muy buena, por eso no podemos dejar de lado eso. Junior es un equipo con siete, ocho jugadores nuevos, con un técnico que lleva 4 o 5 meses, se está haciendo un buen torneo, aunque queríamos estar en mejor puestos, pero esto es hasta el fin”, agregó.

Para terminar, el goleador se refirió a su ambición de ser campeón con el Junior de Barranquilla, equipo del que es hincha,

“Es difícil cuando no se anota, el delantero vive de eso, yo vine acá porque sé marcar goles, uno a veces no entiende, los compañeros trabajan para mí y al momento de definir me juega una mala pasada el gramado, o no me puse los tacos que eran, pero se sigue trabajando y la confianza está. Yo vine a ser campeón y quiero ser campeón, es una deuda con la hinchada, con mi familia y espero este año se dé”, concluyó.