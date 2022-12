Miguel Ángel Russo no olvida el apoyo de Millonarios, en el momento más duro de su vida

Este lunes, el entrenador argentino concedió una extensa entrevista a la prensa de su país y recordó cuando tuvo cáncer de próstata.

En el pasado reciente de Millonarios el técnico argentino Miguel Ángel Russo dejó un grato recuerdo, por su título en el segundo semestre de 2017 del torneo del fútbol colombiano.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Pero ese sentimiento es recíproco, ya que Russo no olvida el apoyo que tuvo cuando le diagnosticaron cáncer de próstata. Y así lo manifestó el experimentado técnico en una extensa entrevista con diario 'Clarín', con motivo de sus 30 años sentado en los banquillos.

"Fue clave el apoyo que tuve en el club, en Millonarios. Cuando me diagnosticaron se estaba renovando el contrato, le dije al Presidente que cortábamos ahí. Pero enseguida me dijo que no, que siguiera. Me han tratado con mucho respeto. Es más, yo no lo hubiera contado", indicó Russo, denotando agradecimiento con el cuadro bogotano.

Justo ahora, Millonarios se encuentra en crisis de resultados y sobre la mesa se tiene la renuncia del técnico Jorge Luis Pinto.