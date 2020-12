Miguel Borja se despidió de Junior de Barranquilla

Miguel Ángel Borja se despidió este jueves de Junior de Barranquilla, con un mensaje en su cuenta de Instagram y después de la eliminación del equipo de Luis Amaranto Perea de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo de Chile.

El equipo colombiano no hará uso de la opción de compra concedida por Palmeiras, de Brasil, que ascendía a 4.3 millones de dólares, por el 50 por ciento de los derechos deportivos del atacante.

En el mes de diciembre de 2019 se confirmó la llegada del nacido en Tierralta, en Córdoba, y desde entonces anotó 19 goles en todas las competiciones.

"Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado", indicó Borja.