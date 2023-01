Miguel Cardona, representante de Gustavo Puerta: "El seguimiento a él viene desde hace dos años"

Por estos días se está realizando en Colombia el Sudamericano Sub-20, uno de los torneos juveniles más importantes del continente. En este campeonato, en el combinado 'tricolor' han brillado diferentes jugadores, sin embargo, el capitán Gustavo Puerta , terminó de consolidar sus estelares actuaciones con un golazo frente a Brasil, en la jornada 4 del grupo A. Lo mostrado en los partidos le ha valido para ser fichado este viernes por el Bayer Leverkusen.

Su representante Miguel Cardona contó incidencias del traspaso en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Cabe resaltar que el jugador milita en el Bogotá FC de la Primera B del balompié colombiano.

Publicidad

A continuación las declaraciones de Miguel Cardona:

¿Cómo se dio la negociación de Gustavo Puerta para fichar por el Bayer Leverkusen?

"No, el tema de Gustavo es de este proceso de selección, Colombia viene ya hace un par de años participando en diferentes torneos a nivel global. Jugaron en México, jugaron en Chile, jugaron en Toulon, jugaron en Paraguay hace poco y bueno ahora en Sudamericano y por ende hacen estos eventos de asistencia, scout, pero vienen haciendo un seguimiento hace ya más o menos dos años, en donde cada jugador tiene su refuerzo y Gustavo ha venido de manera contundente, marcando diferencias en su rendimiento. Y pues a raíz de eso siempre, no solamente estaba el interés de este club, sino amigos del fútbol ya habían preguntado por él, amigos intermediarios, en el tema de clubes a través de los scouts se preguntaban que cómo era el tema del equipo, a nivel personal, a nivel deportivo, también cómo se estaba entrenando y todo el tema. Y bueno, todo ese seguimiento concluyó ahora con el buen rendimiento que está teniendo en el Sudamericano y a partir de eso se comenzaron a oficializar, a completar propuestas formales, de las cuales al final se tomó la decisión de la que todo el mundo está hablando en este momento”.

¿Había propuestas de Lanús, Dallas y Bayer Leverkusen, porque se inclinaron por los alemanes?

"El tema de quién en su momento llegaron para negociar, inclusive Lanús fue uno de los clubes más interesados e incluso creo que fue el primer club que más mostró interés a través de la secretaría técnica que tienen y todo el tema. A medida que fueron pasando los días y todo el tema, pues el jugador se fue destacando y bueno, una ley del mercado del fútbol es el que le coloca el valor al jugador. Y bueno, se fueron organizando, como se dicen, alineando las cosas cuando nos presentan un proyecto deportivo serio con la proyección que nosotros aspiramos en cuanto a lo personal y deportivo del jugador y lo que terminó llamando la atención para nosotros fue lo que ellos querían hacer con el jugador. Para nosotros es importantísimo que él logre consolidarse en Europa porque lo que pasa muchas veces es que el jugador a los seis meses o al año está de vuelta por estos lados y para nosotros lo más importante es llevar un proceso paso a paso y teorizamos también esto por el tema de que para el jugador es fundamental ir mejorando su parte física porque para la posición de él, él lo considera que tiene que seguir evolucionando en este tema. Entonces fue más que todo el proyecto lo que nos llamó la atención a la larga, también al club que es el dueño del jugador le introdujo también el proyecto porque también pensó un poco en la persona, en la proyección que podía tener a futuro y todas las partes se colocaron de acuerdo y al final se tomó la mejor decisión".

¿Quién es el dueño de los derechos de Gustavo Puerta?

"El dueño de los derechos operativos del jugador es del Bogotá Fútbol Club al cual le da la oportunidad al jugador de debutar y todo eso, pero acá un papel importante lo juega lo que es el Club Deportivo Talento que es de Gustavo Victoria que también es una persona indispensable en el proceso y evolución de Gustavo Puerta. El jugador se formó ahí durante cuatro años, él es el que ha venido haciendo el acompañamiento alrededor de su familia, ha venido apoyando a la familia, todo el tema. Por eso la verdad que la formación que se dio en el club fue espectacular porque también ya le dio como unas bases para que cuando llegó a Bogotá empalmó muy bien con lo que estaba trabajando y el proyecto deportivo que tiene el Bogotá Fútbol Club para proyectar jugadores jóvenes y volverse una buena cantera también a futuro. Y al final todas las partes como te digo se colocaron, se alinearon. El tema de los porcentajes, realmente no me gusta tocar temas de porcentajes, pero es muy diferente como lógica. El club profesional en este caso era el que tenía la mayoría del porcentaje y bueno, igual, todos en este caso pudieron participar y todas las partes quedaron felices".

Publicidad

¿Bogotá tenía el 70% y el club Talento Joven el 30%, es correcto?

"Puedo decir sin darles mayor detalle si es cierta o no es cierta, que Bayer Leverkusen lo que garantizó es el pago inmediato. La verdad que se hizo una buena operación. La disposición de lo que fue el presidente del Bogotá Fútbol Club en el caso de pensar en el tema del jugador, estuvo muy atento a lo que ellos querían hacer con el jugador, en cuanto a su tema personal, a su tema funcional".

¿Cuándo le harán la revisión médica?

"El tema es el siguiente, si hoy no se logra clasificar, o sea, no queremos que suceda, porque la verdad queremos que Colombia vaya al Mundial y siga su proceso. Si Colombia sigue en su paso, pues la idea es que se haga la revisión médica acá y lleguen a los delegados, obviamente pidiendo los respectivos permisos como corresponde. Y en el caso de que negativamente no se logre clasificar, pues automáticamente nosotros partiríamos el fin de semana para Alemania".

Publicidad

*Sobre si Gustavo Puerta podría ir al Mundial de Indonesia 2023

"Sí, a ver, lo más importante de todo es el club. Obviamente también a nosotros nos empujó, incluso al mismo Club Profesional, el Club de Fútbol Aficionado, incluso a nosotros como agencia, es que obviamente les están respetando el proceso de selección en Colombia. Gustavo la verdad que tiene un sentido de pertenencia muy grande por la selección, porque siempre ha pedido prioridades. Dice, no tengo ningún problema, pero ‘yo quiero terminar el proceso’, tanto el Sudamericano como el Mundial, y el club de Sudáfrica, porque es parte del proceso de lo que ellos quieren seguir potenciando en el jugador y formando".