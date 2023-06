Miguel Monsalve: "El Mundial Sub-20 nunca se va a olvidar, pero quiero ir por más"

El 2023 ha sido un año para enmarcar para la gran mayoría de los futbolistas pertenecientes a la Selección Colombia Sub-20. Uno de ellos que ha logrado tener unos meses para nunca olvidar es Miguel Monsalve quien de a poco se ha ido consolidando en Independiente Medellín, mostrando su talento en el 'poderoso' ya sea en Liga o en la Copa Libertadores.

El joven mediocampista ha dedicado su vida al fútbol, empezando a incursionarse en el deporte rey desde los tres años y llegando al equipo de sus amores apenas a los cuatro años, donde después de brillar con su talento logró convertirse en una excepción y lograr entrar al club a pesar su corta edad.

Desde entonces empezó a mostrar su gran calidad y ha ido forjando su carrera desde las divisiones inferiores hasta convertirse en una de las 'figuras del fútbol colombiano', que, además, logró entrar en el grupo de convocados para afrontar el Mundial Sub-20 de Argentina. Así las cosas, luego de 13 partidos disputados, tres goles y tres asistencias, habló con Gol Caracol y nos contó un poco de su historia en el balompié.

¿Siempre quiso ser futbolista?

"Sí, yo creo que ha sido en algo en lo que se ha basado toda mi vida. Desde los tres años que juego al fútbol es lo único que he hecho, se podría decir. Siempre fue mi suelo y lo que tuve en mi mente, ser futbolista profesional".

¿Recuerda su primer entrenamiento con el Medellín, cuando no lo pudieron aceptar por su corta edad?

"Fue muy especial, porque a parte ese día lo recuerdo porque mi padre me había comprado unos guayos, llegué ahí a la cancha y empecé a jugar como si nada. No tenía ni la más mínima idea de que ellos eran mayores que yo y por fortuna me pudieron aceptar y ha sido donde he podido hacer toda mi carrera".

Miguel Monsalve, jugador del Deportivo Independiente Medellín Instagram de @miguemonsalve10

¿Siempre se ha sentido sobrado en talento?

"No, yo creo que es una condición que tiene uno, que es natural y uno sabe. Pero a medida que pasa el tiempo y que uno va subiendo categorías y hay cosas más importantes para potenciar el talento y poder conseguir la cosa. Ya sea parte física o mental y eso lo he tenido muy claro para seguir mejorando y desempeñándome mejor cada año".

¿Lo buscaron cuando era joven todavía para llevárselo del Medellín, estuvo tentado en salir? ¿Quién lo buscó?

"Siempre aparece gente y eso, pero la verdad mi sueño siempre ha sido jugar en el Medellín, hacer mi historia aquí, poder ser un referente en el equipo entonces nunca se me pasó por la cabeza irme del Medellín. No recuerdo qué equipos fueron pero se que fueron de Antioquia, en ese momento fue importante para mí, por mi corta edad".

¿Usted decía ‘no me importa la plata, quiero ser feliz en el Medellín’?

"Siempre he priorizado mis sueños y en lo que me sienta feliz. Afortunadamente es un deporte en el que puedes desarrollarte económicamente muy bien, pero lo que más me importa son los logros y sueños deportivos que tengo. Obviamente estoy en mi presente en el Medellín con muchas cosas por cumplir, quiero ser campeón, quedar en la historia del club. Pero creo que también es un sueño estar en el exterior y jugar en los equipos más grandes del mundo. Considero que estoy haciendo bien el proceso, y voy con calma, madurez, sabiendo que todo llegará con tranquilidad y mucho trabajo".

¿Alguna vez pensó en no ser futbolista luego de cerca de 17 años de ‘carrera’?

"No, la verdad no. Lo mío siempre fue el fútbol y mi vida se enfocó en eso. No se me ocurre nada más que podría haber sido, siempre he estado ligado a esto".

Miguel Monsalve, mediocampista de Independiente Medellín. @DIM_oficial

¿Usted y Tomás Ángel han tenido una carrera similar, cómo se la llevan?

"Yo creo que he podido vivir todos esos momentos con un hermano, ¿me entiendes? Creo que todas las cosas que he vivido con él es algo de lo que nosotros hablábamos cuando éramos más pequeños y ahora podernos enfrentar, no sé, clásico, poder jugar una selección. Algo de lo que siempre quisimos. Estaba viviendo sus sueños, hoy tiene para enfrentar una final y estoy muy contento de todo lo que él vive y todo lo que está viviendo. Somos como esos hermanos que crecieron juntos jugando".

¿Alguna vez te han molestado con la llegada de Tomás al Medellín o usted ir a Nacional?

"Sí, nos jodemos, pero yo creo que los dos sabemos muy bien que cada uno está muy ligado a un color y ambos tenemos algo en común que es que los dos queremos como crear nuestra historia en nuestro propio club".

¿A quién ha tenido como ejemplo y referente?

"A nivel internacional mi referente siempre ha sido Lionel Messi que es el jugador que más admiro desde niño. Aquí en Colombia es Juan Fernando Quintero que ha sido como el que más he seguido en mi vida".

¿Tuvo algún acercamiento con Juan Fernando Quintero, cuando jugó para el Medellín?

"Sí, tuve dos. Uno cuando me subieron a jugar a la profesional cuando yo estaba muy pequeño, como con 13 o 14 años. Y después en estas veces que el ha venido en vacaciones y se ha entrenado con el equipo, ahí si pude compartir con una parte más cercana hablando con él y teniendo una buena relación".

273318_juan_fernando_quintero_231017_tw_dim_oficial_e.jpg

¿Cómo ha vivido este 2023, en el que el Sudamericano Sub-20 sirvió para muchos explotar su talento?

"Fue muy importante el sudamericano.Creo que nos sirvió a todos para una experiencia muy buena de madurez, de crecimiento. Y que todos, yo creo que la mayoría después de eso se potenciaron. Hay jugadores que de pronto no tenían mucho conocimiento en el país y gracias al sudamericano y a la selección pudieron brillar, pudieron mostrarse y eso lo ponía a uno muy contento".

¿Qué sintió usted al haber sido parte del Mundial Sub-20?

"Es un sueño, creo que es una experiencia que uno nunca se va a olvidar. La oportunidad de jugar el Mundial Sub-20 creo que es algo muy grande, muy bonito que gracias a Dios pude vivir. Y bueno, me lo disfruté, me lo gocé y va a quedar ahí para siempre".

Miguel Monsalve, jugador de la Selección Colombia Sub-20, en el Sudamericano AFP

¿Cómo nació ese amor hacia el Medellín?

"Por toda mi familia, porque mi hermano también jugó ahí cuando era pequeño y creo que eso empezó a entrar".

¿Recuerda algún momento como hincha?

"Sí, claro, como hincha y también en mí, etapa como recogepelotas, entonces creo que toda la historia que he hecho ahí en el equipo ha sido maravillosa. Y bueno, creo que es algo en lo que hoy estoy viviendo, es un sueño y lo que he construido durante toda mi vida".