Miguel Russo: "A Jair Palacios le deseo lo mejor en su vida, él lo sabe bien"

Total revuelo han causado las declaraciones sobre su agitada vida personal que realizó Jair Palacios, nacido en la ciudad de Cali, en la actualidad con 32 años y quien hizo una carrera futbolística en clubes como Deportivo Cali, Fortaleza, Bogotá FC, Millonarios y Bucaramanga.

El vallecaucano reconoció en una extensa entrevista con GolCaracol.com que desde los 14 años se hizo consumidor de drogas, otras sustancias, alcohol y juego en casinos que lo llevaron al ocaso en su carrera deportiva y que perjudicaron un ascenso.

En medio de la charla, 'Cuchilla' Palacios mencionó varios nombres de antiguos entrenadores que le quisieron tender la mano en esos momentos más complicados jugando en el cuadro 'embajador' como Jorge Luis Pinto y el argentino Miguel Ángel Russo.

Tanto Pinto, como Russo le hablaron una y otra vez, lo quisieron orientar para que recapacitara y dejara el consumo de marihuana, cocaína y tusi; pero él no escuchó.

Este viernes, Óscar Ostos, nuestro editor en Gol Caracol, contactó en Argentina al profesor Russo, quien dejó un mensaje para Palacios.

“Este es un mensaje para Jair, al cual aprecio y quiero mucho, le deseo lo mejor, le deseo esté bien y que sea feliz con su vida", indicó de entrada el otrora timonel de los azules de Bogotá y que quedó para el recuerdo por haber obtenido la estrella número 15, que además fue recordada por haber superado en la final a Santa Fe.

Russo igualmente agregó que "sea la oportunidad también para mandarle a Jair un abrazo muy grande. Lo mejor siempre para él y bendiciones. Saludos para todos ustedes allá".

Otro conmovedor mensaje para Jair Palacios

Ferney Perdomo, presidente de Bogotá FC de la Primera B del fútbol colombiano, también habló con nuestro portal sobre los momentos en los que tuvo a Palacios en las filas de su club. Así comentó que "yo a Jair lo aprecio y lo respeto, lo felicito por ese acto de contrición en este momento, por valorar su familia y valorarse él mismo como ser humano. Definitivamente fue complicado el manejo, muchas veces no asistía a los entrenamientos, pero ahí en la parte de sicología se le pudo ayudar al chico y pudimos encarrilarlo de a poco. Pero la verdad que no sabíamos de esas adicciones tan profundas, como las que le contó a ustedes".

Los amigos que quisieron ayudar a Jair Palacios

"Macalister Silva, Jhon Duque, Harold Santiago Mosquera, Duvier Riascos, cuántas veces no me hablaron y me jalaban las orejas. Me decían: 'negro no más, ponle cuidado a la vida, valórala'. Esos manes me ayudaron todo lo que quisieron, fueron un amor de personas", explicó Palacios en la entrevista con nuestro periodista Gianmarco Sotelo, con respecto a sus compañeros en Millonarios que le hablaban cuando cometía erros tras error, afectando su carrera deportiva.