Miguel Russo y su melancólica despedida de Millonarios: "Cuesta irse, fue una época hermosa"

El entrenador argentino volvió a mostrar su lado más sentimental en la rueda de prensa oficial en la que tanto directivos, como él dieron sus explicaciones de su salida del tradicional club bogotano.

Miguel Ángel Russo, entre lágrimas: ''En la etapa más dura de mi vida, Millonarios estuvo a mi lado'' Russo siguió con sus palabras sinceras y comentó “la gente de Millonarios estará en mi corazón. Defiendo a mis jugadores, a mi gente. Estoy convencido de que no pasa ni una cosa, ni la otra. Esto forma parte de este juego, que no tiene parangón con nada. Millonarios no es un club para cualquiera, necesita muchísimas cosas”.

“Nos ha tocado un año difícil, mi enfermedad, mucha competencia. El torneo colombiano es largo, de mucha cantidad de partidos, en comparación con otras ligas. Hay que mejorar la estructura en divisiones menores”, finalizó Russo, quien se fue entre aplausos de los asistentes al hotel de concentración de los 'embajadores'.

El experimentado entrenador argentino dirigirá a Millonarios frente a Santa Fe el próximo domingo, a las 5:30 p.m., en la fecha 19 de la Liga Águila II 2018.