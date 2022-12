Miguel Solís: “Pase lo que pase con mi futuro, le agradezco a Santa Fe porque siempre me apoyó”

El tercer arquero del cuadro ‘cardenal’ habló con GolCaracol.com sobre los partidos en los que le tocó atajar este semestre y sus deseos para el próximo año.

Las lesiones de gravedad de Leandro Castellanos y Róbinson Zapata le dieron la posibilidad a Miguel Solís, tercer arquero de Santa Fe, de ser titular con el cuadro ‘cardenal’ y demostrar que estaba preparado.

Solís saltó a la cancha en un momento definitivo para el equipo capitalino en el semestre, pues debió atajar, con marcadores adversos, en los cuartos de final de la Liga Águila frente al Tolima y después contra Junior, en las semifinales de la Copa Suramericana.

Sin embargo, estos desafíos no achicaron al vallecaucano, de 35 años, quien, pese a la eliminación de Santa Fe en ambas competencias, dejó buenas sensaciones en el arco e incluso atajó una pena máxima en Barranquilla, el pasado jueves.

“La eliminación de la Copa Suramericana fue un golpe duro para nosotros, porque estamos acostumbrados a disputar finales. Sin embargo, este grupo se ha caracterizado por la unión que tiene. El que llega a Santa Fe se da cuenta que esto es unión, más que fútbol”, le contó el guardameta a GolCaracol.com.

“Estoy agradecido con Dios, con el entrenador y con los compañeros por la oportunidad. A pesar de que el sabor es agridulce por la forma en que se dio, siempre tuve el apoyo tanto de Leo (Castellanos), como de ‘Rufay’ (Zapata), que es prácticamente como mi hermano”, agregó.

Sobre las posibilidades de continuar con el cuadro ‘cardenal’ el próximo año, Solís dijo que no sabe cuál será la decisión que tome el club, pero está tranquilo “por haber hecho cosas importantes para el grupo”.

“Pertenezco a Santa Fe hasta el 31 de diciembre de este año. No he hablado con nadie, Santa Fe no me ha dicho nada sobre la renovación. Voy a esperar qué determinación toman en el equipo. A cada ser humano lo califican por lo que hace, ante los ojos de la gente, que es el mejor jurado para decidir”, afirmó.

“Independientemente de lo que pueda suceder con el futuro de Miguel Solís, le agradezco a Santa Fe, es una institución que siempre me ha apoyado a pesar de las adversidades. Han sido tres años muy buenos, ojalá sean muchos más, porque realmente uno aprende a querer a este equipo”, finalizó.

Independiente Santa Fe salió a vacaciones y regresará a la competencia en enero del próximo año para disputar el Torneo Fox Sports, en el que estarán Atlético Nacional, Millonarios y América.

