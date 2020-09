Millonarios 1- Once Caldas 3: los de Alberto Gamero quedaron fríos en El Campín

En el regreso al Estadio El Campín tras seis meses de para por la pandemia del coronavirus, Millonarios perdió 1-3 con Once Caldas, en juego válido por la 9 fecha de la liga colombiana.

Los dirigidos por Alberto Gamero pagaron caro sus errores y dejaron pasar tres puntos necesarios en su objetivo por salir del fondo de la tabla y acercarse al lote de los ocho primeros.

El equipo ‘embajador’ se fue adelante, en el minuto 8, con un tanto de Juan Camilo Salazar, quien capturó un rebote y convirtió el 1-0, para poner a festejar a la parcialidad azul.

Sin embargo, y sin hacer muchos méritos, Once Caldas encontró el empate, en el minuto 34, con un golazo de Roberto Ovelar, quien se quedó con un rechazo de la defensa y de zurda la mandó a guardar.

Cinco minutos antes de terminar el primero tiempo, Luis Mosquera recibió un pase al vacío y puso el 1-2 parcial, pero los jugadores no pudieron festejar pues la jugada fue invalidada por fuera de lugar y después fue revisada por el VAR.

El árbitro del encuentro, Carlos Betancur, le dio el gol al conjunto de Manizales y así se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, las cosas no cambiaron e incluso empezando Andrés Felipe Correa marcó el tercero para la visita tras un centro de Sebastián Hernández desde el costado. Ovelar la peinó y Correa solo la tuvo que empujar. 1-3 y caras largas de los jugadores capitalinos.

Luego del tercer gol de Once Caldas, Millonarios no encontró los caminos y los cambios no le dieron resultado a Gamero, que se vio impotente desde el banquillo técnico.

Los capitalinos se quedaron en el puesto 16, con 7 puntos, y ahora deberán pensar en el clásico frente a Santa Fe, la próxima fecha.

Los de Manizales, en tanto, se metieron parcialmente entre los ocho, con 15 puntos, y ahora recibirán a Atlético Nacional, en el Estadio Palogrando.