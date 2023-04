Millonarios buscará seguir con buena tónica en la Liga I-2023, cuando reciba al complicado Medellín

Millonarios buscará este sábado recuperar el liderato contra el Deportivo Independiente Medellín, en la duodécima jornada de la liga del fútbol colombiano que también centra su atención en el cotejo entre Deportivo Cali y La Equidad, equipos que ocupan los dos últimos lugares en la clasificación general.

Los 'embajadores' vienen alentados por el triunfo 3-0 sobre el argentino Defensa y Justicia en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2023.

Estos son los convocados de Millonarios:

¡Mañana vamos todos a El Campín! 🏟🔵⚽️🔝



Ellos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al DIM.

El Deportivo Independiente Medellín, por el contrario, pasa momentos amargos, pese a que igualó en su patio, el Atanasio Girardot, 1-1 con el brasileño Internacional de Porto Alegre, en la Copa Libertadores; en el rentado local ocupa la casilla 11 con 13 puntos, lejos de los 21 que lleva Millonarios.

Se espera que los dos equipos envíen al terreno de juego lo mejor de sus nóminas porque Millonarios no quiere dejar su privilegiada posición y Medellín busca recuperar algo del terreno perdido para acercarse al grupo de los ocho equipos que pasan a la siguiente fase del torneo colombiano.

Los viajeros de Medellín para enfrentar a Millonarios:

Grupo de viajeros a la ciudad de Bogotá para el juego de este sábado

Otros compromisos de la fecha 12 de la liga I-2023:

Por su lado, Deportivo Cali, dirigido por el exseleccionador de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, intentará subir en la tabla de clasificaciones derrotando al también necesitado La Equidad, en juego que se efectuará en el gramado del Palmaseca, a partir de las 6:20 de la tarde.

De momento, los 'azucareros' suman 8 enteros, uno menos que La Equidad, números a todas luces alejados de la historia del onceno caleño, que por lo general, está en la parte alta de la tabla y en torneos internacionales como la Sudamericana y la Libertadores.

También llama la atención en esta jornada el compromiso que protagonizarán Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori vienen envalentonados porque el miércoles pasado le dieron vuelta al marcador y se impusieron por 1-2 sobre el argentino Patronato, en la primera jornada del grupo H de la Copa Libertadores.

Junior, ahora al mando de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, ocupa la casilla 15 con 11 puntos , en tanto que Atlético Nacional lleva 18 unidades y es quinto. Este partido será el lunes.

Partidos de la duodécima jornada de la liga colombiana:

Viernes 7 de abril:

Águilas Doradas 1 Atlético Huila 1

Sábado 8 de abril:

Once Caldas vs. Unión Magdalena

Jaguares vs. Envigado

Deportivo Cali vs. La Equidad

Millonarios vs. Independiente Medellín

Domingo 9 de abril:

Deportivo Pereira vs. Atlético-Bucaramanga

Alianza Petrolera-Santa Fe

Lunes 10 de abril:

Atlético Nacional vs. Junior

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto.

19 de abril

Boyacá Chicó vs. América de Cali.