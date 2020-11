Millonarios, con algunas bajas, recibe a la pesada de Once Caldas en la primera fecha de la liguilla

Millonarios y Once Caldas abrirán hoy la primera jornada del Grupo B de la liguilla de eliminados del fútbol colombiano. A las 8:00 de la noche, rodará el balón en El Campín por los primeros tres puntos de nueve posibles en este mini torneo.

"Everton tiene muy grandes jugadores como es el caso de James Rodríguez"

Millonarios parte como favorito, pues finalizó con aire en su camiseta la fase del 'todos contra todos' y estuvo ad portas de clasificarse a los cuartos de final. Por liga local, el 'embajador' acumula once partidos sin perder, precisamente su última derrota fue contra Once Caldas, 1-3 el pasado 19 de septiembre en Bogotá.

Varias novedades tendrá el conjunto capitalino respecto a sus últimos encuentros. En su nómina de convocados, destaca el regreso de Juan Pablo Vargas, que había estado fuera primero por suspensión y luego por estar concentrado con la selección de Costa Rica. A la ya anunciada baja de Jhon Duque, se suman las de Santiago Montoya y Ayron Del Valle, este último por una molestia muscular, según informó el club.

Foto de Maradona muerto: Diego Molina, despedido de la funeraria y con amenazas

En tanto, Once Caldas tienen la responsabilidad de retomar el rumbo, pues hasta el parón, estuvo en los primeros puestos de la tabla pero de a poco fue cediendo terreno hasta quedar eliminado definitivamente. Por eso, dispondrá de sus mejores hombres para este encuentro, a excepción de su gran figura, Dayro Moreno, quien no viajó a Bogotá con sus compañeros por causas que aún no se conocen.

Publicidad

Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de mañana frente a Once Caldas. Ⓜ️⚽️ ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/rnosBDQixF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 27, 2020