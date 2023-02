Millonarios, con un equipo joven, visita al Once Caldas en la Liga 2023-I

La liga del fútbol colombiano continúa con sus emociones este domingo con un partido entre dos escuadras con panoramas muy distintos. Once Caldas , que todavía no sabe lo que es ganar, recibe en el estadio Palogrande a un Millonarios que está invicto, tras los dos encuentros que ha disputado.

En Manizales, la hinchada no está contenta, pues su equipo, Once Caldas no pasa por su mejor momento, ya que transcurrida cinco fechas apenas han sumado dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas. Tal han ha sido las dificultades de la escuadra, que Diego Corredor fue destituido de su cargo hace unos días.

Frente a esto, el que tomó las riendas del 'blanco blanco' fue Elkin Soto, histórico jugador del club, que además, tuvo una larga carrera en el fútbol alemán. El exvolante espera darle vuelta a la situación y dejar en el pasado las derrotas con Nacional, Águilas y Deportivo Pereira. Y es que la plantilla y la manera como se reforzó la escuadra caldense, no ha sido acorde con el desempeño que han demostrado. Dayro Moreno, Sherman Cárdenas, Guillermo Celis y Andrés Felipe Correa, son algunos de los buenos futbolistas de la plantilla, sin embargo, no han podido ganar con el equipo.

Del otro lado, Millonarios llega con la confianza de haber ganado en sus dos salidas anteriores, pero con el sinsabor de no haber obtenido un mejor resultado (0-0) en su visita a Universidad Católica de Ecuador por la Copa Libertadores. Justamente, por su participación en el torneo continental el pasado jueves, el 'embajador' solo llamó a ocho jugadores de los que estuvieron en Quito para este partido contra los manizalitas. Samuel Asprilla, Juan David Torres, Nicolás Arévalo, Kevin Cortés, Luis Paredes y Ramiro Brochero, son algunos de los juveniles que tendrá la oportunidad de derrochar su talento este domingo.

Los dirigidos por Alberto Gamero solo han disputado dos encuentros en la presente liga, en los cuales salieron victoriosos. En la jornada 2, vencieron 2-3 en un reñido juego a Deportivo Pereira, vigente campeón, mientras que en la fecha 5 superaron en El Campín 2-1 a Jaguares.

De esta manera, blancos y azules se verán las caras en uno de los encuentros atractivos de la jornada dominical en el balompié de nuestro país.

Estos son los convocados de Once Caldas:

Los 1️⃣8️⃣ jugadores elegidos por nuestro profe Elkin Soto para enfrentar el partido de mañana ⚽️

— 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 25, 2023

Este es la convocatoria de Millonarios: