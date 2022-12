Millonarios contra Junior y Nacional vs América, los partidos destacados de la fecha 18, de la Liga Águila

Diez partidos se disputarán, correspondientes a la jornada 18 del campeonato colombiano. Los ‘albiazules’ quieren seguir manteniendo su buen momento y recibirán en su estadio, al cuadro ‘tiburón’.

El fútbol colombiano no se detiene, la fecha 18 de la Liga seguirá este sábado 27 y domingo 28 de abril con diez encuentros, entre los que se destacan el duelo de Millonarios vs Junior y Nacional vs Cali.

Cabe resaltar que no hay partidos aplazados por lo que la fecha se disputará con total normalidad.

Estos son los partidos restantes de la fecha 18 de la Liga Águila-I:

Sábado 27 de abril

La Equidad vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Cerrada

Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Cerrada

Deportivo Cali vs Rionegro

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Abierta

Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Cerrada

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Cerrada

Domingo 28 de abril

Deportivo Pasto vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Cerrada

Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Cerrada

Millonarios FC vs Atlético Junior

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Abierta

Atlético Huila vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Cerrada

Cúcuta Deportivo vs Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Cerrada

