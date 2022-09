Millonarios dio a conocer los convocados para el partidazo contra Junior, en el Metropolitano

Millonarios dio a conocer la lista de los 18 convocados para medirse contra Junior el próximo miércoles 21 de septiembre a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Mélendez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, juego válido por la decimotercera fecha de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

El guardameta titular del conjunto ‘embajador’, Álvaro Montero , como también el defensa central, Andrés Llinás, se encuentran concentrados con la Selección Colombia para enfrentar dos partidos preparatorios en New Jersey, Estados Unidos, contra sus similares de Guatemala y México el próximo 24 y 27 de septiembre, respectivamente.

Publicidad

Por lo tanto no hacen parte de la convocatoria ‘albiazul’ y en su lugar estarán, el arquero, Camilo Romero, y el zaguero, José Cuenú.

Por otra parte, Larry Vásquez, quien estuvo presente en el listado contra Once Caldas, no hace parte de los viajeros a la ‘arenosa’, todo por una "molestia en la pelvis", tal y como informó el club bogotano, hace algunas horas. Caso contrario, el mediocampista ofensivo, David Macalister Silva , quien no se desplazó a Manizales, sí viajará a Barranquilla.

El frente de ataque contra Junior sí contará con la presencia de Dewar Victoria, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz, jugadores que no se enfrentaron al ‘blanco blanco’ hace unos días. Los delanteros Richard Celis y Yuber Quiñones no harán parte de la partida.

Así las cosas, Millonarios viaja con una nómina mermada por lesiones, convocatorias y demás, que dejan al técnico Alberto Gamero sin varias de sus figuras para el encuentro de la fecha 13 de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

Publicidad

Cabe recordar que 'embajadores' y 'tiburones' se medirán también en la final de la Copa Colombia 2022, a la que llegaron tras eliminar a Medellín y Unión Magdalena, respectivamente.

Listado de Convocados:

Publicidad